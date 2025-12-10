Λόγω τροχαίας σύγκρουσης η οποία σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, έχει κλείσει η έξοδος Χαλεπιανών. Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε ένα πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας, βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Λόγω της συνεχόμενης βροχόπτωσης, η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, να κινούνται με ασφαλή ταχύτητα, να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.