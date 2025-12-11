Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για έναν 28χρονο με πολλαπλά προβλήματα, ο οποίος αντιμετώπιζε μια υπόθεση ληστείας περιπτέρου και τρεις απόπειρες. Επαρχιακός δικαστής στη Λευκωσία τον καταδίκασε σε τρία χρόνια άμεση φυλάκιση.

Ο νεαρός, ο οποίος δρούσε κάτω από την επήρεια ναρκωτικών στην περιοχή Στροβόλου, είχε καταφέρει να κλέψει από ένα περίπτερο μόνο €20, ενώ από τα άλλα τρία δεν κατάφερε να πάρει οτιδήποτε.

Ο 28χρονος παραδέχθηκε πέντε κατηγορίες που αφορούν σε τρεις απόπειρες ληστείας, μια ληστεία και σε κατοχή επιθετικού όπλου, δηλαδή ενός μαχαιριού. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, αυτός έμπαινε στα περίπτερα χωρίς κάλυψη του προσώπου του και προτάσσοντας κουζινομάχαιρο επιχειρούσε να κλέψει τον περιπτερά.

Ωστόσο, παρόλο που δεν συναντούσε αντίσταση έφευγε άπρακτος χωρίς να κλέψει οτιδήποτε. Μόνο σε μια περίπτωση του έδωσαν €20 και έφυγε.

Σύμφωνα με έκθεση που επικαλέστηκε η συνήγορός του, κατά το χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε παρατεταμένα ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα να είναι άυπνος, ψυχολογικά απορρυθμισμένος και με την ικανότητά του να διακρίνει το σωστό από το λάθος επηρεασμένη.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι ο 28χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο, τα παιδικά τραύματα που κουβαλούσε, τα οποία περιλαμβάνουν και το γεγονός ότι επί σειρά ετών έμενε με ανάδοχη οικογένεια και τους θανάτους και των δύο γονιών του, της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν κ.ά.

Το Δικαστήριο παρόλο που αναγνώρισε τις προσωπικές περιστάσεις του νεαρού, εντούτοις τόνισε παράλληλα πως δεν μπορεί παρά να επαναφέρει στο προσκήνιο τη σοβαρότητα των αδικημάτων που ο κατηγορούμενος διέπραξε και την ανάγκη γι’ αποτροπή, η οποία εν προκειμένω κι ενόψει του αριθμού και της χρονικής διάστασης των περιστατικών, επεκτείνεται και για σκοπούς ειδικής αποτροπής.

Στην απόφαση επισημαίνεται πως ο κατηγορούμενος πρόταξε επιθετικό όπλο σε συμπολίτες του καταστηματάρχες κι αποπειράθηκε να τους ληστέψει.

Μπορεί μεν η ψυχολογική κατάστασή του, σημειώνει ο δικαστής, να εξηγεί ως ένα βαθμό την αιτία των πράξεων του, αλλά οι συνέπειες έγιναν αισθητές στην ίδια ένταση από τα θύματα, ανεξάρτητα των αιτιών και κινήτρων.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές έστειλε τον 28χρονο στη φυλακή για τρία χρόνια για την υπόθεση της ληστείας και 2,5 χρόνια για τις απόπειρες. Οι ποινές θα συντρέχουν.