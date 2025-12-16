Αποτάθηκε από τον περασμένο Απρίλιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, ζητώντας την αφαίρεση υδρομετρητή από υποστατικό, το οποίο ενοικιάζει, αλλά μέχρι σήμερα δεν πήρε απάντηση.

Κατέφυγε στην Επίτροπο Διοίκησης, η οποία σε έκθεσή της ζητά όπως δοθεί απάντηση στον πολίτη εντός 30 ημερών, βρίσκοντας πως ο ΕΟΑ παραβιάζει τη νομοθεσία και πως η στάση του αποτελεί έλλειψη σεβασμού στον πολίτη.

Όπως αναφέρει η Επίτροπος Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, στο άρθρο 29 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών όχι μόνο να αποτείνονται στις δημόσιες Αρχές με αιτήσεις ή παράπονά τους αλλά και να λαμβάνουν σε σχέση με το αντικείμενο τους, αιτιολογημένη απόφαση των δημοσίων Αρχών, στις οποίες απευθύνθηκαν, μέσα σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες.

Ο παραπονούμενος αποτάθηκε για πρώτη φορά στον ΕΟΑ Λευκωσίας για αφαίρεση υδρομετρητή από υποστατικό το οποίο ενοικιάζει, τον Απρίλιο του 2025. Έκτοτε έχουν παρέλθει οκτώ μήνες και ακόμη δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Ο παραπονούμενος αποτάθηκε στον ΕΟΑ προσδοκώντας απάντηση στο ζήτημα που τον απασχολεί, ωστόσο, η μεγάλη καθυστέρηση ή/ και παράλειψη του ΕΟΑ να ανταποκριθεί στην επιστολή του ισοδυναμεί ουσιαστικά με έλλειψη σεβασμού προς αυτόν. Η στάση αυτή του ΕΟΑ παραβιάζει τη νομοθεσία, η οποία σαφώς αναφέρει την υποχρέωση της διοίκησης να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα των πολιτών.

Στην Έκθεση σημειώνεται ότι και η ίδια η Επίτροπος αποτάθηκε δυο φορές στον ΕΟΑ για το ζήτημα, αλλά ούτε η ίδια πήρε απάντηση.

