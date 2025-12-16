Ενωμένο το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα της Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών μας Οργανώσεων στις Βρυξέλλες, COPACOGECA, (ομοσπονδία των Αγροτικών Οργανώσεων και των Συνεταιρισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.) θα συμμετέχουμε στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου 2025.

Αυτό αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των αγροτικών οργανώσεων, μέσω της οποίας διευκρινίζεται ότι η κεντρική κινητοποίηση θα γίνει στις Βρυξέλλες «ενώ τα κράτη μέλη που είναι μακριά όπως η Κύπρος, θα κινηθούμε στις χώρες μας». Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, είναι «η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι Γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς».

Πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:15 π.μ. «οι αγρότες θα κινηθούμε με τρακτέρ και άλλα μέσα, προς την Λευκωσία όπου θα επιδοθεί το κοινό υπόμνημα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθως θα καταλήξουμε στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα δοθεί σχετική επιστολή στη Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Τέρμα πλέον τα λόγια και οι ρητορικές θεωρίες, τονίζουν. «Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται τολμηρές, σαφείς και απτές λύσεις για τα χωράφια, τις φάρμες και τους συνεταιρισμούς μας δηλαδή:

• Μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027

• Δίκαιοι και διαφανείς εμπορικοί κανόνες που προστατεύουν τα

Ευρωπαϊκά Πρότυπα παραγωγής.

• Πραγματική απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας».