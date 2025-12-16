Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα σε σχέση με την ιδιωτική ποινική δίωξη πέντε προσώπων, αναφορικά με τον θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου το 2005 στη Λεμεσό.

Ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του προς τη δικηγόρο ενός εκ των κατηγορουμένων, που ζητούσε την αναστολή της ποινικής του δίωξης, απάντησε ότι «δεν προτίθεται να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία αναστέλλοντας την ποινική δίωξη του κατηγορούμενου».

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την απρόσκοπτη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας που άρχισε στις 9 Δεκεμβρίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Όπως είχε γράψει το philenews, η δικηγόρος του κατηγορούμενου Χριστάκη Καπηλιώτη, Ανδριάνα Κλαΐδη είχε αποστείλει στις 8/12/2025 επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα με την οποία ζητούσε όπως ανασταλεί η ιδιωτική ποινική δίωξη του πελάτη της Χριστάκη Καπηλιώτη, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν ο υπεύθυνος του αστυνομικού σταθμού Λάνιας, στον οποίο είχε ανατεθεί η διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του Θανάση.

Η κ. Κλαΐδη επικαλούμενη τις θέσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη όπως τις είχε εκφράσει σε απάντησή του στο αίτημα των δικηγόρων της οικογένειας του Θανάση για να ασκήσει ποινικές διώξεις η Νομική Υπηρεσία αντί η οικογένεια, σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορούσε να αποδειχθεί η εσκεμμένη παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ζήτησε την αναστολή της δίωξης για τον πελάτη της.

Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας μετά τη λήψη της επιστολής αυτής είχε ζητήσει τις απόψεις των δικηγόρων της οικογένειας του Θανάση, Σάββα Μάτσα και Νίκου Κληρίδη. Με τη σημερινή απόφασή του, ο Γιώργος Σαββίδης κλείνει οριστικά την πόρτα της αναστολής της ποινικής δίωξης και αφήνει στην ουσία να εξελιχθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο.

Ανάλογη θα είναι η θέση του Γενικού Εισαγγελέα και στην περίπτωση που και οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση, υποβάλουν το ίδιο αίτημα της αναστολής ποινικής δίωξης. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δηλώσει πως ο ίδιος, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε από τον θάνατο του Θανάση και της μαρτυρίας που υπήρχε, δεν θα προχωρούσε με ποινικές διώξεις, ωστόσο, δεν θα ανέστελλε τυχόν ιδιωτικές ποινικές διώξεις εκ μέρους της οικογένειας του Θανάση.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Αντρέας Ιατρόπουλος, ο τότε υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους και ο τότε υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ.

Παραθέτουμε την επιστολή απάντηση του Γ. Εισαγγελέα προς τη δικηγόρο του κ. Καπηλιώτη: