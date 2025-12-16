Όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια το πρωί της Τρίτης (16/12) στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, κοντά στα Ψαροκάικα.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες στη σελίδα RoadReportCY, ο οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ κινούνταν στον κυκλικό κόμβο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τα προστατευτικά κολωνάκια που είναι τοποθετημένα κατά μήκος του πεζοδρομίου για την προστασία των πεζών.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το όχημα ακινητοποιημένο πάνω στα προστατευτικά κολωνάκια του πεζοδρομίου, ενώ φαίνονται φθορές στο όχημα του οδηγού.