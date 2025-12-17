Την άμεση μετακίνηση των νεαρών καταδίκων από τις Κεντρικές Φυλακές, εισηγείται η Επίτροπος Προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, η οποία θεωρεί πως οι υπάρχουσες συνθήκες δεν είναι και οι κατάλληλες για τη διαβίωσή τους.

Η Επίτροπος Έλενα Περικλέους, που επισκέφθηκε την πτέρυγα στην οποία κρατούνται οι ανήλικοι, πριν την έκθεση της CPT, ερωτηθείσα από τον «Φ» για τις συνθήκες κράτησής τους, ανέφερε ότι αν και δεν διαπίστωσε να υπάρχουν άτομα που κοιμούνται στο πάτωμα, οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες.

Αυτή την στιγμή, είπε, κρατούνται πέραν των 40 νεαρών στην ίδια πτέρυγα και παρόλο που υπάρχει αυτονομία, εντούτοις σε επίπεδο εκπαίδευσης είναι αναμεμειγμένοι με άλλους κατάδικους στην παρουσία πάντα εκπαιδευτή.

Η κ. Περικλέους τόνισε ότι δεν έπρεπε να δοθεί παράταση στη μετακίνησή τους εκτός φυλακών και πρόσθεσε ότι έχει προβεί σε τρεις εισηγήσεις προς τη διεύθυνση: Να αρχίσει διαδικασία εκπαίδευσης των δεσμοφυλάκων στην Ακαδημία της Αστυνομίας για τον τρόπο χειρισμού των ανηλίκων, για να διοργανωθεί βιωματικό εργαστήρι, ώστε ν’ ακουστούν τα ίδια τα παιδιά για τα προβλήματά τους και να επισπευτεί η δημιουργία των χώρων κράτησης παιδιών.

Η Επίτροπος για το παιδί, ανέφερε επίσης ότι θα επισκεφθεί εκ νέου την πτέρυγα με τους ανήλικους, ενώ θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά διάφορα μέτρα άμεσης παρέμβασης για αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών.

Αρχή θα γίνει με τις αποφυλακίσεις κρατουμένων ενόψει των Χριστουγέννων, κάτι όμως που δεν θα δώσει ανάσες στη διεύθυνση να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα. Ο υπουργός Κωνσταντίνος Φυτιρής επεξεργάζεται σειρά μέτρων που θα έχουν σε πρώτο στάδιο την αλλαγή φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση των κρατουμένων, ενώ γίνονται και σχεδιασμοί για μακροχρόνιες λύσεις.

Σε μια άλλη εξέλιξη, πίσω στις φυλακές επέστρεψε ο 30χρονος Ε/κ που κρατείτο από την Αστυνομία, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση φόνου εκ προμελέτης ,που διαπράχθηκε σε κελί, με θύμα 35χρονο Αιγύπτιο βαρυποινίτη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας που εξετάζει τον θάνατο του αλλοδαπού, δεν κατάφερε με τα υπάρχοντα δεδομένα και μαρτυρίες να στοιχειοθετήσει υπόθεση φόνου, αφού η νεκροτομή στη σορό του θύματος, κάθε άλλο παρά φόνο έδειξε. Η Αστυνομία εισηγήθηκε στη Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει στην καταχώρηση της υπόθεσης με κατηγορίες που αφορούσαν πράξεις που δυνατόν να προκαλέσουν τον θάνατο, ωστόσο οι οδηγίες ήταν διαφορετικές.

Εφόσον δεν υποστηρίζεται με στοιχεία το αδίκημα της δολοφονίας, δόθηκαν οδηγίες όπως ο ύποπτος αφεθεί ελεύθερος και επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις επιστημονικές αναλύσεις από δείγματα τα οποία λήφθηκαν ιστοπαθολογικά.

Τα αποτελέσματα αναμένονται από την Ελλάδα και ενώ υπήρχε ενημέρωση ότι θα μπορούσε να ήταν έτοιμα ακόμη και σήμερα, φαίνεται ότι αυτό άλλαξε και θα είναι έτοιμα σε δύο περίπου εβδομάδες. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοικτός και την έκβασή του θα καθορίσουν πλέον τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αν δεν εντοπιστούν ουσίες στον οργανισμό του 35χρονου, που να παραπέμπουν σε άλλες αιτίες τότε δεν αποκλείεται να σχηματιστεί φάκελος για τον 30χρονο σε σχέση με την επίθεση και την πρόκληση σωματικής βλάβης.

Αυτό είναι δεδομένο, αφού και ο ίδιος ο 30χρονος έχει παραδεχτεί ότι του έδωσε μια γροθιά κάτω από το μάτι και εξήγησε τον λόγο που ήρθε σε λογομαχία μαζί του και πως δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Όπως φάνηκε εξ αρχής, ο Αιγύπτιος μετά που δέχθηκε τη γροθιά κινείτο κανονικά και για αρκετά λεπτά επιχειρούσε να διαφύγει από τους δεσμοφύλακες. Σε κάποια στιγμή όμως, άγνωστο για ποιο λόγο, κατέρρευσε και παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε.