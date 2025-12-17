Για περίπου μισή ώρα οι δύο δράστες πηγαινοέρχονταν έξω από το κατάστημα μεταπώλησης μεταχειρισμένων επώνυμων προϊόντων, που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό, προκειμένου να καταφέρουν να το διαρρήξουν. Για την διάρρηξη που σημειώθηκε πριν από 3 μήνες, συνελήφθη χθες 45χρονος Ιρανός, ο οποίος συνδέθηκε μέσω DNA σε τεκμήρια που εντοπίστηκαν σε κλιμακοστάσιο ανελκυστήρα πολυκατοικίας, σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα (17/12) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του για περίοδο πέντε ημερών. Σημειώνεται ότι η κλαπείσα περιουσία, η οποία κλάπηκε και εντοπίστηκε την ίδια ημέρα, ανέρχεται στο ποσό των 154.000 ευρώ.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο ύποπτος κλήθηκε στην Αστυνομία λίγες ημέρες μετά τη διάρρηξη για ανάκριση, καθώς είχε ληφθεί πληροφορία ότι ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Κατά την ανάκρισή του αρνήθηκε ανάμειξη, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ποτέ επισκεφθεί το συγκεκριμένο κατάστημα ούτε το κλιμακοστάσιο του ανελκυστήρα στην οροφή της πολυκατοικίας που βρίσκεται πλησίον του καταστήματος, όπου εντοπίστηκε η κλαπείσα περιουσία της παραπονούμενης ιδιοκτήτριας.

Ο 45χρονος, ωστόσο, συγκατατέθηκε στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Η επιστημονική ανάλυση των τεκμηρίων αποδείχθηκε διαφωτιστική, αφού σε τρία από αυτά απομονώθηκε γενετικό υλικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε με τον 45χρονο. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε DNA του σε χάρτινο κουτί περιδέραιου, στο εξωτερικό μέρος πράσινου κάλαθου και στη χειρολαβή της βαριοπούλας που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, από τη μελέτη του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του καταστήματος προκύπτει πως για περίπου μισή ώρα οι δράστες πηγαινοέρχονταν έξω από το κατάστημα, μεταφέροντας διάφορα αντικείμενα, προκειμένου να καταφέρουν να το διαρρήξουν.

Συγκεκριμένα, στις 15/09/2025 και μεταξύ των ωρών 04:12 και 04:13, από την εξωτερική κάμερα του καταστήματος φαίνονται δύο άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φορώντας κουκούλες φούτερ, με τον έναν να φέρει χειρουργική μάσκα και τον άλλον να καλύπτει το πρόσωπό του με το χέρι του, να πλησιάζουν το κατάστημα της παραπονούμενης, να κοιτάζουν στο εσωτερικό και να αποχωρούν.

Από τις 04:13 μέχρι τις 04:40, τα ίδια άτομα καταγράφονται να πηγαινοέρχονται συνεχώς. Στις 04:40 αποφασίζουν να δράσουν, με τον έναν να παρακολουθεί την κίνηση στον δρόμο και τον άλλον να αποκόπτει τις δύο κλειδωνιές της σιδερένιας πόρτας ασφαλείας. Ακολούθως αποχωρούν και επιστρέφουν στις 04:44 μεταφέροντας έναν πράσινο κάλαθο σκουπιδιών, τον οποίο αφήνουν έξω από το κατάστημα. Στις 04:45 επιστρέφουν μεταφέροντας ένα ξύλινο μπαλέτο, το οποίο τοποθετούν όρθιο δίπλα από την κύρια πόρτα. Ο ένας από τους δράστες, κρατώντας βαριοπούλα, ανεβαίνει στο μπαλέτο, ωστόσο κατεβαίνει και αποχωρούν. Στις 04:47 επιστρέφουν εκ νέου, ο δράστης ανεβαίνει στο μπαλέτο και κτυπά με τη βαριοπούλα το κουτί του συναγερμού, το οποίο σπάει. Στη συνέχεια χτυπά τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος, τη θρυμματίζει και εισέρχονται στο κατάστημα μεταφέροντας τον κάλαθο σκουπιδιών, οπότε και ηχεί ο συναγερμός.

Οι δράστες, αφού τοποθετούν τη βαριοπούλα στον κάλαθο, αρχίζουν να αδειάζουν τα ράφια με τις τσάντες, τις οποίες τοποθετούν στον κάλαθο. Ακολούθως αφαιρούν και κοσμήματα, ενώ στις 04:49 αποχωρούν από το κατάστημα σπρώχνοντας τον κάλαθο και κινούμενοι προς ανατολική κατεύθυνση.

Εναντίον του 45χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου και κλοπής, καθώς και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένα πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.