Δεν φαίνεται να έχει άμεσες αρνητικές παρενέργειες για το αστυνομικό Σώμα η ακύρωση των έξι προαγωγών που είχαν γίνει το 2013 και δη αυτή του αξιωματικού Μάρκου Νικολεττή.

Αυτό προκύπτει από θέσεις που έλαβε το philenews. Θυμίζουμε ότι ανάμεσα στους επηρεαζόμενους ήταν ο κ. Νικολεττής, η προαγωγή του οποίου κατά το 2013 σε θέση ανώτερου υπαστυνόμου ακυρώθηκε.

Σημειώναμε ότι ο κ. Νικολεττής συμμετείχε σε τριμελή επιτροπή και συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για επικείμενες προαγωγές στη βαθμίδα ανώτερου υπαστυνόμου (πέραν των 40 θέσεων).

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, απαντώντας σε ερώτημα που του θέσαμε ανέφερε επί λέξει ότι «η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε κώλυμα στην διαδικασία προαγωγών που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Εξάλλου, νομομαθές πρόσωπο που μίλησε στο philenews ανέφερε πως όταν ο κ. Νικολεττής συμμετείχε στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για διαδικασία προαγωγών «κατείχε νόμιμα το βαθμό του». Εξήγησε πως έστω κι αν η ακύρωση έχει αναδρομική ισχύ από το 2013, εντούτοις δεν προκύπτει οποιοδήποτε εμπόδιο.

Αυτή τη στιγμή ο κ. Νικολεττής κατέχει τη θέση του αστυνομικού διευθυντή Λευκωσίας. Όπως μας υποδείχθηκε από πηγή πληροφόρησής μας, υπάρχει τρόπος να ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να τίθεται θέμα νομιμότητας. Μας παρέπεμψε σε παραδείγματα του παρελθόντος όταν ανώτεροι αξιωματικοί επηρεάζονταν από ακυρωτικές αποφάσεις Διοικητικού Δικαστήριο σε θέματα προαγωγών.

Θυμίζουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου την περασμένη Τετάρτη (10/12) ακυρώθηκαν οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου των ακόλουθων έξι αξιωματικών: Γιώργος Νικολαΐδης (αφυπηρέτησε), Ξένιος Περικλέους (αφυπηρέτησε), Χαρίλαος Ευριπίδου, Μάρκος Νικολεττής, Μιχάλης Μιχαήλ (αφυπηρέτησε) και Σάββας Στεφανίδης.

Για τους τέσσερις πρώτους οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου ίσχυαν από τις 4/1/2013 και για τους δυο τελευταίους από 1/2/2013. Η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου ενημέρωσε τα στελέχη της για την προαναφερθείσα εξέλιξη με χθεσινό εσωτερικό μήνυμα.