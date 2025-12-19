Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς μπήκε η εκτροπή νερού του ποταμού Κούρη, η λειτουργία παράνομης ιχθυοκαλλιέργειας, παράνομης επιχείρησης εστίασης και χωρών διαμονής.

Η Αρχή αποφάσισε να παραπέμψει το φάκελο της υπόθεσης στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες για τα θέματα των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και στα αρμόδια όργανα για τα θέματα των πειθαρχικών ευθυνών.

Εκτός από τον πρώην Υπουργού Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, τον πρώην διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Κώστα Χατζηπαναγιώτου και τον πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, Λοΐζο Λοϊζίδη, στους οποίους καταλογίζονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, σε άλλα 7 πρόσωπα καταλογίζονται πειθαρχικές.

Σημειώνεται ότι σε δύο πρόσωπα καταλογίζονται ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες σε πέραν της μίας περίπτωσης. Πρόκειται για τέσσερις λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, ένα λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και δύο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Ο λόγος που ζητείται ποινική δίωξη του Κουγιάλη

Ο Νίκος Κουγιάλης ο τότε Υπουργός Γεωργίας, στις 13/9/2017, χωρίς να ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία, ενέκρινε στο πλαίσιο εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής, την παραχώρηση άδειας υδροληψίας, για σκοπούς υδροδότησης παράνομων εγκαταστάσεων ιχθυοτροφείου, χωρίς, ωστόσο, να τεκμηριώσει τους λόγους της απόφασής του. Είχε προηγηθεί αρνητική απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας σε αίτημα του Ιδιοκτήτη των ιχθυοτροφείων για εκτροπή του Ποταμού Κούρη πριν από το φράγμα της Τριμίκλινης, για τις ανάγκες του Ιχθυοτροφείου. Όμως οι ενέργειες του κ. Κουγιάλη δεν περιορίστηκαν μέχρις εκεί και όπως καταγράφεται στην Έκθεση του ερευνώντος λειτουργού Νίκου Γιαπανά, χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα, ενέκρινε και την παροχή νερού από το ίδιο το Φράγμα.

Μάλιστα, ο ερευνών λειτουργός επισημαίνει ότι «ο κ. Κουγιάλης, εκμεταλλευόμενος την θέση του Υπουργού που κατείχε, καταχρηστικά και τελείως αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο και έρευνα, ενέκρινε την ρηθείσα ιεραρχική προσφυγή». Επομένως, ο κ. Γιαπανάς σημειώνει ότι ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας.

Έτρεχαν για τα εγκαίνια, καταχράστηκαν την εξουσία τους και τώρα κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά

Με βάση τα ευρήματα, οι Διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Αλιείας επέδειξαν αδικαιολόγητη και καταχρηστική σπουδή για έκδοση της Άδειας Ιχθυοτροφείου ενόψει των εγκαινίων του που θα γίνονταν σε λίγες μέρες από τον τότε Υπουργό, Σοφοκλή Αλετράρη, παρακάμπτοντας τις νενομισμένες διαδικασίες.

«Η ενέργεια αυτή δεικνύει ανευθυνότητα και μία εικονική αντί πραγματική νομιμότητα», σύμφωνα με τον ερευνώντα λειτουργό ο οποίος υπογραμμίζει ότι είναι επιθυμητό Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι προτού αποδεχθούν προσκλήσεις για τέλεση εγκαινίων, να βεβαιώνονται για τη νομιμότητα της επιχείρησης και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Σε ενάντια περίπτωση θα παραμένουν εκτεθειμένοι, σημειώνει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο κ. Λοϊζίδης είναι το πρόσωπο που είχε υπογράψει τις 2 Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, ημερ. 13/10/2011 και 07/02/2013. Σημειώνεται ότι η Άδεια ημερ. 07/02/2013, υπεγράφη αφού προηγουμένως είχε αποσταλεί, εκ μέρους του κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, επιστολή εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. «Η εν λόγω επιστολή απεστάλη, παράνομα και εντελώς καταχρηστικά», σημειώνει.

Η εν λόγω Άδεια ημερ. 07/02/2013, είχε δοθεί από τον ίδιο τον κ. Λοϊζίδη, σε συνεννόηση με τον κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, επειδή θα γίνονταν τα εγκαίνια του Ιχθυοτροφείου από τον τότε Υπουργό και ο χώρος έπρεπε να είναι νόμιμος! «Ουσιαστικά, εν γνώσει τους, ηθελημένα και εσκεμμένα, παρέκαμψαν όλη τη νομοθεσία και κανονισμούς, στηριζόμενοι στη θέση που κατείχαν, ως Διευθυντές των αντίστοιχων Τμημάτων και, εντελώς αυθαίρετα και καταχρηστικά, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους ώστε να δοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, ημερ. 07/02/2013», αναφέρει ο Ερευνών λειτουργός που σημειώνει ότι ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, αλλά και της Συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος.

Οι επτά που ζητείται να διωχθούν πειθαρχικά

Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τέσσερις λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, διαπιστώθηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά αίτηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013, όπου διαπιστώθηκε σοβαρή απουσία ουσιαστικών ελέγχων εκ μέρους τριών λειτουργών, καθώς και παράβαση όρου της Συμφωνίας Σύμβασης εκ μέρους ενός εξ αυτών, στο πλαίσιο προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Περαιτέρω, πειθαρχικά παραπτώματα ενδέχεται να συνιστά και η επιδότηση υδατοδεξαμενής, όπου από τη μαρτυρία προέκυψε ότι ο επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε με επιπόλαιο τρόπο, καθόσον υπογράφηκαν και προωθήθηκαν προς πληρωμή έντυπα ελέγχου χωρίς ουσιαστική επαλήθευση. Παράλληλα, λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας, ενώ έφερε την ευθύνη εποπτείας, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στον επιτόπιο ελεγκτή. Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να συνιστά πειθαρχικά παραπτώματα εκ μέρους τόσο του λειτουργού όσο και του επιτόπιου ελεγκτή, δυνάμει των ίδιων νομοθετικών διατάξεων.

Τέλος, από τη μαρτυρία δύο λειτουργών διαπιστώθηκε ότι οι έλεγχοι περιορίζονταν σε απλή λογιστική επαλήθευση των ποσών, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των δικαιολογητικών και χωρίς διερεύνηση κατά πόσο οι εμπλεκόμενες εταιρείες διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες. Ως αποτέλεσμα, καταβλήθηκε ποσό ύψους €657.000 σε εταιρείες που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, φαίνεται να μην διέθεταν τις αναγκαίες άδειες από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.

Ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και από λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι λειτουργός του ΤΑΘΕ προέβη σε έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής, ή οποιοσδήποτε ουσιαστικός, έλεγχος της τήρησης των όρων των σχετικών αδειών, ενεργώντας με τρόπο ανορθόδοξο, λανθασμένο και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε ότι αφορά την ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από δύο λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, σημειώνεται ότι παρέλειψαν να προβούν, από την 9η Νοεμβρίου 2017, στη λήψη των προβλεπόμενων και επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία νομικών μέτρων εναντίον παράνομων υποστατικών στην περιοχή Τριμίκλινης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμείνει αδικαιολόγητα σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα 6 ετών.

Διαβάστε το πλήρες πόρισμα: