Διαμαρτυρία έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (22/12), μετά την επίθεση που δέχθηκε με κροτίδες έξω από το σπίτι του ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ.

Η σελίδα «Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό» αναφέρει σε ανάρτησή της ότι «η εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα άνοιξε τον δρόμο στη βία».

Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για τις 5:00 το απόγευμα.

Αυτούσια η ανάρτηση

Η φασιστική επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα άνοιξε τον δρόμο στη βία.

Η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή. Η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν είναι.

Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος του τόπου καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί σε μαζική, ειρηνική απάντηση.

Η τέχνη που δεν ενοχλεί είναι σκέτη διακόσμηση.

Καμία ανοχή στον φασισμό.