Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στη Λεμεσό, όταν 49χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το όχημά του με κατεύθυνση ανατολικά, όταν σε κάποιο σημείο του δρόμου χτύπησε 47χρονη αλλοδαπή, μόνιμη κάτοικο Κύπρου, η οποία μαζί με άλλα δύο πρόσωπα διέσχιζε τον δρόμο από βορρά προς νότο.

Η 47χρονη μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των θεραπόντων ιατρών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με κάταγμα πλευρών, και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 93 mg% αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22 mg%. Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.