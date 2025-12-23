Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Λεμεσός, καθώς τους τελευταίους μήνες η πόλη σείεται από εγκληματικές ενέργειες που υποδηλώνουν τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων. Η απόπειρα φόνου σε βάρος 36χρονου Σύρου που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στην οδό Ανεξαρτησίας, φαίνεται πως πυροδότησε νέο κύκλο αντιποίνων.

Ως απάντηση, υπήρξε επεισόδιο βανδαλισμών σε βάρος της περιουσίας 30χρονου καταζητούμενου, ιδιοκτήτη κουρείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστα πρόσωπα τα ξημερώματα της Δευτέρας προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο υποστατικό, τόσο στη γυάλινη πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του.

Τα κίνητρα της απόπειρας φόνου παραμένουν υπό διερεύνηση και η Αστυνομία τηρεί σιγή ιχθύος ως προς τις πτυχές, που κρύβονται πίσω από το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, στο ΤΑΕ Λεμεσού δεν προλαβαίνουν να σχηματίσουν ανακριτικές ομάδες, καθώς η μία εγκληματική ενέργεια διαδέχεται την άλλη.

Πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι τα κίνητρα ενδέχεται να σχετίζονται με ζητήματα ναρκωτικών και θέματα «προστασίας». Τόσο το θύμα όσο και ο καταζητούμενος είναι πρόσωπα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές με σοβαρές υποθέσεις.

Σε δηλώσεις του, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, κ. Λευτέρης Κυριάκου, κληθείς να τοποθετηθεί κατά πόσο οι δύο υποθέσεις συνδέονται, ανέφερε ότι «φαίνεται πιθανή διασύνδεση με την προηγούμενη υπόθεση της απόπειρας φόνου».

Σύμφωνα με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, δύο πρόσωπα έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους έριξαν πέτρες στο συγκεκριμένο κατάστημα, ενώ ακολούθως το ένα εξ αυτών εισήλθε στο εσωτερικό, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία ότι ο ιδιοκτήτης του κουρείου είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου.

Όσον αφορά άλλους εμπλεκόμενους, οι εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο την εξακρίβωση των στοιχείων τους. Ο 30χρονος καταζητούμενος, προς το παρόν παραμένει άφαντος, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να διαφύγει μέσω των κατεχόμενων περιοχών.

Αναφορικά με προληπτικά μέτρα για τυχόν αντίποινα από τις δύο πλευρές, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής ανέφερε ότι «είχαμε λάβει μέτρα φρούρησης της συγκεκριμένης περιοχής για ένα 24ωρο, καθώς και περιπολική κάλυψη», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι εφικτό να φρουρείται μόνιμα η περιουσία συγκεκριμένων προσώπων».

Τόνισε ότι η αστυνομική παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ήδη εντατικοποιηθεί και θα συνεχιστεί.

Όσον αφορά το θύμα της απόπειρας φόνου, πρόκειται για πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη Λεμεσό και είναι ιδιοκτήτης πολυτελούς οχήματος. Όπως σημείωσε ο κ. Κυριάκου όλες οι πτυχές της υπόθεσης διερευνώνται, ενώ η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ερωτηθείς για πληροφορίες ότι δύο από τα τρία πρόσωπα είχαν στην κατοχή τους συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρά αδικήματα.

Τόνισε ότι η Αστυνομία προχώρησε άμεσα σε εξετάσεις, διαπιστώθηκε εμπλοκή υπόπτου, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και οι έρευνες συνεχίζονται.

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ήταν οπλισμένοι με τέτοιες συσκευές, διερευνάται από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι σε ελέγχους και ανακοπές εντοπίζονται συχνά επιθετικά όπλα σε πρόσωπα που κινούνται στην πόλη.