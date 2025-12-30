Απορρίφθηκε χθες το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου να ανατραπεί η -εξόχως πολιτικών προεκτάσεων- απόφαση γαλλικού Δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε να μην εκδώσει στην Κύπρο τον ύποπτο για μεγάλης κλίμακας σφετερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα, Behdad Jafari.

Το διάβημα από πλευράς Δημοκρατίας προ ενός 10ημέρου με στόχο την έναρξη διαδικασίας για ακύρωση της προαναφερθείσας ετυμηγορίας είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 19 Δεκεμβρίου. Χθες, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε αρνητική απάντηση από την αρμόδια γαλλική κεντρική Αρχή.

Συγκεκριμένα, στη λιτή απάντηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι Γάλλοι σημειώνουν πως δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί το αίτημα, όπως γίνει νομικό διάβημα για ακύρωση της απόφασης που είχε εκδώσει δικαστικό σώμα της Προβηγκίας στις 10/12.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά δεν τίθεται «ζήτημα εσφαλμένης εφαρμογής του Νόμου» ώστε να επιτρέπει την καταχώρηση «αίτησης ακύρωσης». Πέραν τούτου ουδέν. Δεν δίνουν κάποια άλλη εξήγηση, ούτε, ασφαλώς, αιτιολογούν με κάποιο τρόπο την απόφασή τους.

Πολυσέλιδο υπόμνημα

Να υπενθυμίσουμε πως το Τμήμα Εφετών του Εφετείου της Aix-en-Provence (σημ. πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) στις 10 Δεκεμβρίου αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον 39χρονο Ιρανό. Ο τελευταίος είχε συλληφθεί στη βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην απόφασή του κατέγραψε ότι δεν μπορεί να τον εκδώσει γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται και δεν ισχύει σε περιοχή, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Αυτό ακριβώς το σημείο αποδίδει και την πολιτική πτυχή και τη σημασία που έχει για το εθνικό μας πρόβλημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν είχε αποταθεί στην αρμόδια γαλλική κεντρική Αρχή μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, είχε στηρίξει επαρκώς το αίτημά του, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Φ».

Συγκεκριμένα, το κυπριακό αίτημα συνοδευόταν από πολυσέλιδο υπόμνημα της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας, αναλύονταν επαρκώς οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας περί εσφαλμένης εφαρμογής του Νόμου και συγκεκριμένα της απόφαση-πλαίσιο.

Ενήμερο το ΥΠΕΞ

Ήδη από χθες, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», η απόρριψη του αιτήματος από την αρμόδια γαλλική Αρχή τυγχάνει αξιολόγησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το θέμα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της εφημερίδας μας, έχει τεθεί ενώπιον και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάτι που επιβεβαιώνει και την πολιτική πτυχή του ζητήματος, αφού έχει συνδεθεί και με τις σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας.

Πηγή, εξάλλου, τόνισε στον «Φ» ότι η αρνητική απάντηση που έλαβε χθες η Κυπριακή Δημοκρατία για καταχώρηση αιτήματος ακύρωσης της ετυμηγορίας, «δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη εξάντληση όλων των περιθωρίων για ανατροπή της αρνητικής για την Κύπρο απόφασης».

Απροθυμία Γάλλων

Πάντως, αυτή η νεότερη εξέλιξη εντείνει τον προβληματισμό, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε την απροθυμία που επέδειξε η εισαγγελική Αρχή της Γαλλίας στην προώθηση του αιτήματος της Δημοκρατίας για έκδοση του Jafari.

Θυμίζουμε ότι καλά ενημερωμένοι κύκλοι στη Λευκωσία, είχαν αποδώσει την αρνητική εξέλιξη της 10ης Δεκεμβρίου στην παραγνώριση νομολογίας (υπόθεση Αποστολίδη), αλλά και στο γεγονός ότι η γαλλική εισαγγελία δεν είχε προωθήσει με επάρκεια το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοσή του Jafari.

Με την ετυμηγορία αμφισβητείται στην ουσία η δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να διώξει ποινικά πρόσωπα για αδικήματα που τελέστηκαν στα κατεχόμενα. Κάτι το οποίο έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με την υπόθεση του Αϊκούτ.

Κατέγραψε τις θέσεις του…

Θυμίζουμε ότι ο δικηγόρος του Jafari είχε προβάλει μια σειρά από νομικά επιχειρήματα για να ανατρέψει το αίτημα έκδοσης του πελάτη του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν και το δικαστήριο της Προβηγκίας δεν προχώρησε στην αξιολόγηση αυτών των νομικών θέσεων, εντούτοις τις κατέγραψε στην ετυμηγορία του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Jafari είχε προβάλει τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

> Η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να ποινικοποιήσει γεγονότα αστικής φύσεως.

> Οι ενέργειες στα κατεχόμενα ήταν βάσει νομοθεσίας που ισχύει εκεί.

> Υπάρχει πολιτικό κίνητρο με μοναδικό σκοπό να παρεμποδιστεί η οικιστική ανάπτυξη στα κατεχόμενα.

> Ο μηχανισμός για έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά.

Έξι παράνομες αναπτύξεις από Jafari, με τον ίδιο να μιλά για πολιτική δίωξη

Ο 39χρονος, Behdad Jafari, ήδη μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου και μετά το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα, επέστρεψε στα κατεχόμενα μέσω Κωνσταντινούπολης. Είναι ξεκάθαρο πως πλέον ο στόχος της σύλληψής του δεν είναι εφικτό σενάριο. Οι όποιες ενέργειες από πλευράς Δημοκρατίας, έχουν ως στόχο την ανατροπή μιας δικαστικής απόφασης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σε γραπτή του δήλωση που αναδημοσιεύτηκε από την εφημερίδα των κατεχομένων, «Κίπρις», o Jafari παρουσιαζόταν να αποδίδει τη δίωξή του σε πολιτικά κίνητρα… Σημειωνόταν πως «οι γαλλικές δικαστικές Αρχές εξέτασαν την υπόθεσή μου σχολαστικά, ανεξάρτητα και με πλήρη αμεροληψία. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα τη δύναμη του κράτους δικαίου στη Γαλλία. Οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται σε νομικές αρχές και αποδεικτικά στοιχεία, όχι σε πολιτικά κίνητρα».

Προηγουμένως ανέφερε ότι «το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον μου βασίστηκε σε ισχυρισμούς σχετικά με τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες στη “βόρεια Κύπρο” και πως ορισμένα έργα εκτελέστηκαν παράνομα σε περιουσίες που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους».

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» ο 39χρονος γεννήθηκε στην Τεχεράνη το 1986. Διέμενε μόνιμα στη Νίκαια της Γαλλίας. Στοιχεία που έχουν οι Αρχές της Δημοκρατίας υποδεικνύουν πως η εταιρεία συμφερόντων του ISATIS Construction Group ανέγειρε στην Αμμόχωστο έξι τουριστικά συγκροτήματα και μια πολυκατοικία. Όλες οι αναπτύξεις είναι σε γη που ανήκει σε Ελληνοκύπριους.