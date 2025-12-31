Την πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνολικά τρία ιδιωτικά οχήματα, στα Πέρα Ορεινής και στο Κίτι, διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 46 περιστατικά, 33 πυρκαγιές και 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι στις 16:21 της Τρίτης υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα σταθμευμένο σε καλυμμένο χώρο στάθμευσης διώροφης οικίας στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής, στην Επαρχία Λευκωσίας.

«Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής του. Η πυρκαγιά είχε κατασβηστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής από την ιδιοκτήτρια με τη χρήση λάστιχου νερού» αναφέρει. Εκ μέρους της Πυροσβεστικής έγινε, λέει, τελική κατάσβεση, εξαερισμός και επιθεώρηση, προσθέτοντας ότι για τον σκοπό αυτό ανταποκρίθηκαν 2 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Ως πιθανά αιτία της πυρκαγιάς ο κ. Κεττής αναφέρει μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.