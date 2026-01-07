Συναγερμός στις Αρχές μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Ελαιώνων και Μακεδονιτίσσης, μεταξύ δύο αυτοκινήτων.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν πως ο ένας οδηγός παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε στο χέρι οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να μην κρίνεται σοβαρή.

Οι έρευνες συνεχίζονται.