Χαιρετίζει ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή για ανέγερση νέων φυλακών εκτός πόλεων, όπως επίσης και την ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών με νέες προσλήψεις Δεσμοφυλάκων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Κώστα Φυτιρή, που αφορούν στην ανέγερση νέων φυλακών εκτός αστικού ιστού, καθώς και την ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών με νέες προσλήψεις Δεσμοφυλάκων. Τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται σε πάγια, διαχρονικά και τεκμηριωμένα αιτήματα του προσωπικού και συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ως Κλάδος, αναγνωρίζουμε τη δεδηλωμένη πολιτική βούληση του Υπουργού για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στο σωφρονιστικό σύστημα και διαβεβαιώνουμε ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, λειτουργίας και εργασίας στις Φυλακές, αναμένοντας την έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν ληφθεί.

Την ίδια στιγμή, τονίζουμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η σημερινή κατάσταση στις Φυλακές – με την έντονη και χρόνια υποστελέχωση, με τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουμένων, καθώς και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας – δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις ή γενικόλογες δεσμεύσεις. Το προσωπικό έχει σηκώσει για χρόνια το βάρος ενός συστήματος που λειτουργεί στα όρια της αντοχής του.

Οι εξαγγελίες του Υπουργού αποτελούν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αναμένουμε ωστόσο όπως τεθούν σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, να προωθηθούν άμεσα για πλήρωση οι κενές θέσεις και να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων του προσωπικού σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων και υλοποίησης.

Ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει ότι θα παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος συνομιλητής και σύμμαχος σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος. Παράλληλα, καθιστούμε σαφές ότι θα παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών και δεν θα αποδεχθούμε την επανάληψη πρακτικών του παρελθόντος, όπου οι δεσμεύσεις έμειναν χωρίς αντίκρισμα.

Καταλήγοντας επαναβεβαιώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και βελτιώσεων προς όφελος του Τμήματος Φυλακών, του προσωπικού, των κρατουμένων και της κοινωνίας ευρύτερα. Ως Κλάδος επανατονίζουμε ότι διατηρούμε ακέραιο τον συνδικαλιστικό μας ρόλο και το δικαίωμα δυναμικής διεκδίκησης, όταν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια του προσωπικού.