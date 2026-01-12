Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία της εξαφάνισης από μέλη της εταιρείας στην οποία εργαζόταν στην Κύπρο, η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, από τις πρώτες εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία ότι ο επιχειρηματίας είχε θεαθεί στις 8 Ιανουαρίου το απόγευμα στην περιοχή Πισσουρίου. Αμέσως ξεκίνησαν εκτενείς έρευνες με τη συνεργασία των πλωτών μέσων της Αστυνομίας, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ενώ είχε ενημερωθεί και το ΚΣΕΔ, οι βρετανικές βάσεις και η Πολιτική Άμυνα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες χθες Κυριακή, αλλά διακόπηκαν το απόγευμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σήμερα Δευτέρα (12/1) έχουν επαναληφθεί, ωστόσο η κακοκαιρία καθιστά το έργο των αρχών ιδιαίτερα δύσκολο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σημείωσε ο κ. Κυριάκου, τονίζοντας ότι οι έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τα ελλείποντα πρόσωπα και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του.

Απαντώντας σε ερώτηση του philenews, σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν πιθανή εμπλοκή του με ρωσικές αρχές στο παρελθόν, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής διευκρίνισε ότι υπήρχε μία σοβαρής μορφής υπόθεση πριν από 13 χρόνια, η οποία όμως στο παρόν στάδιο, δεν φαίνεται να συνδέεται με την τρέχουσα εξαφάνιση.

Ο επιχειρηματίας διαμένει μόνος του στην Κύπρο και διατηρεί την εταιρεία στην οποία εργάζεται μαζί με προσωπικό, ενώ η οικογένειά του βρίσκεται στο εξωτερικό.