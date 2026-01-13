Το Εφετείο έστειλε στη φυλακή δύο αδέλφια ιδιοκτήτες εταιρείας μετά που κρίθηκαν ένοχοι κατ’ έφεση, για την κλοπή ποσού που αντιστοιχούσε με την πώληση κατοικίας στο Πισσούρι.

Η υπόθεση κράτησε 10 σχεδόν χρόνια και τελεσιδίκησε σήμερα με την επιβολή φυλάκισης πέντε μηνών για κάθε ένα από τους δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας και πρόστιμο €5.000 στην ίδια την εταιρεία. Η υπόθεση αφορούσε στην αγορά κατοικίας από αλλοδαπό στο Πισσούρι έναντι €50.000. Ο ιδιοκτήτης απεβίωσε και οι δύο κληρονόμοι του ζήτησαν να πωλήσουν το σπίτι το οποίο δεν είχε μεταβιβαστεί στο όνομά του.

Η εταιρεία των δύο κατηγορουμένων ανέλαβε την πώλησή του, γεγονός που επιτεύχθηκε το 2016 και έπρεπε να καταβληθεί στους δύο κληρονόμους το ποσό των €41.122,48. Έκτοτε δεν καταβλήθηκε ούτε ένα σεντ, ενώ η εταιρεία βρίσκεται υπό διαχείριση από τις 5.10.2017 και εξακολουθεί να έχει μεγάλα χρέη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ορίστηκε διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος αλλοδαπού ο οποίος κινήθηκε νομικά κατά της εταιρείας και των δύο ιδιοκτητών της, με ιδιωτική ποινική δίωξη. Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο που έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους και χθες τους επέβαλε ποινές.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του το Εφετείο, παρά την πάροδο σχεδόν δεκαετίας και τις υποσχέσεις των εφεσιβλήτων ότι θα κατέβαλλαν το ποσό στον εφεσείοντα, μέχρι και σήμερα δεν καταβλήθηκε ούτε καν μέρος αυτού. Αναφέρεται επίσης ότι παρά τις υποσχέσεις για πληρωμή του ποσού μέσω της εταιρικής περιουσίας, δεν καταδεικνύεται κάποια επιθυμία ή έστω κάποια προσπάθεια των δύο αδελφών να αποζημιώσουν οι ίδιοι τον εφεσείοντα.

Το Εφετείο τους έστειλε στη φυλακή για πέντε μήνες, κρίνοντας πως τα γεγονότα της υπόθεσης και η απουσία οποιασδήποτε πράξης που να καταδεικνύει έμπρακτη μεταμέλεια, οδηγούν στο ότι τυχόν αναστολή της ήδη επιεικούς ποινής θα έστελλε λανθασμένα μηνύματα.