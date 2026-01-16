Η επιτυχής συμμετοχή στον Κανονισμό SAFE της ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας για την αναβάθμιση, ενίσχυση και διεύρυνση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω η άμυνα και η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει το Υπουργείο Αμυνας.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι στις 15 Ιανουαρίου 2026 εγκρίθηκε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επενδυτικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους 1,18 δισ. Ευρώ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού SAFE. Το επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται ανάμεσα στα 8 πρώτα, τα οποία εγκρίθηκαν με την πρώτη δέσμη ενώ τα υπόλοιπα 11 αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα με δεύτερη και τρίτη δέσμη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού SAFE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει άμεσα προς το Συμβούλιο προτάσεις εκτελεστικών αποφάσεων, ξεχωριστά για κάθε χώρα. Το Συμβούλιο θα πρέπει εντός τεσσάρων εβδομάδων να προχωρήσει στην υιοθέτηση των αποφάσεων αυτών. Αμέσως μετά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία δανειοδότησης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται, με εντατικούς ρυθμούς, οι απαραίτητες διεργασίες υλοποίησης των Προγραμμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στο επενδυτικό σχέδιο.

“Η επιτυχής συμμετοχή στον Κανονισμό SAFE επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας για την αναβάθμιση, ενίσχυση και διεύρυνση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω η άμυνα και η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας” σημειώνεται.

Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για τη συνέχιση του έργου που αφορά στην υλοποίηση του Κανονισμού SAFE, όσο και για την ισχυροποίηση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ