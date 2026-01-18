Την είδηση θανάτου του Σπαρτιάτη Νικολέττου σε ηλικία 77 ετών, πατέρα του δημάρχου του Δήμου Παραλιμνίου, ανακοίνωσε ο Δήμος εκφράζοντας βαθύτατη θλίψη.

Συγκεκριμένα ανακοινώνεται, ότι ο Σπαρτιάτης Νικολέττος υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα για το Παραλίμνι και την επαρχία Αμμοχώστου, τόσο ως εκπαιδευτικός της δημοτικής εκπαίδευσης όσο και ως ενεργός συντελεστής στη διάδοση και διαφύλαξη του κυπριακού πολιτισμού, μέσα από τη μακρόχρονη, ουσιαστική και πολύ σημαντική συμμετοχή του σε χορευτικά και πολιτιστικά δρώμενα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 2:30 μ.μ., από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 1.30 μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εύχονται όπως ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του και χαρίζει δύναμη και παρηγοριά στους οικείους του.