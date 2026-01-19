Εξελίξεις σε ό,τι αφορά ένα ολάκερο σίριαλ που εκτυλίσσεται από το 2024 κι αφορά άμεσα τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), σημειώθηκαν προχθές Παρασκευή.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ στην προηγούμενη συνεδρίασή του καθόρισε τις μετέπειτα ενέργειές του για να κλείσει το θέμα με την πρόσληψη γενικού διευθυντή, θέση που παραμένει κενωθείσα από τον Ιούλιο του 2024, κατόπιν σχετικής ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Την Παρασκευή, λοιπόν, λήφθηκαν αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Πρόθεση του Οργανισμού, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, είναι όπως το θέμα τύχει χειρισμού από εξωτερικούς συμβούλους με εξειδίκευση, σε μια προσπάθεια, όπως μας αναφέρθηκε, να διασφαλιστεί ότι οι χειρισμοί θα είναι απόλυτα διαφανείς.

Η θέση προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και πλέον υπάρχουν 24 υποψήφιοι. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού διόρισε ειδική επιτροπή (ad hoc) για να αποφασίσει τον μετέπειτα χειρισμό του θέματος και προχθές συνήλθε λαμβάνοντας συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κατέληξε, λοιπόν, να προκηρύξει διαγωνισμό ώστε οι 24 υποψήφιοι και τα προσόντα τους να τύχουν αξιολόγησης από ελεγκτικό οίκο, που θα είναι και ο επιτυχόντας προσφοροδότης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Θα κωδικοποιηθούν

Όπως μας αναφέρθηκε από πλευράς του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ, τα ονόματα των υποψηφίων θα κωδικοποιηθούν με αριθμούς κι αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αξιοκρατία και δεν θα παρεισφρήσουν άλλοι παράγοντες στη διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων για τη θέση.

Υποθέσεις σε Αστυνομία

Η υπόθεση έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα. Υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ και της διεύθυνσης του υπουργείου Παιδείας με άξονα τη θέση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού, που εκφράστηκε μέσω επίσημης επιστολογραφίας και όχι μόνο. Μάλιστα, αυτή η διάσταση απόψεων δεν είχε να κάνει μόνο με τη θέση του διευθυντή του Οργανισμού.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή (από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει τοποθετηθεί γενικός διευθυντής του υπουργείου Δικαιοσύνης), έθεσε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις ενώπιον Αστυνομίας που αφορούν χειρισμούς του ΚΟΑ και οι οποίες ενδεχομένως να ενέχουν ποινικές ευθύνες.

Αυτές αφορούν (1) την υπεκμίσθωση γης σε αθλητικά σωματεία, (2) τη σύναψη συλλογικής σύμβασης με συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί το υπουργείο Παιδείας και (3) την κατάχρηση εξουσίας που ενδεχομένως να προκύπτει από αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς να έχει διευθετηθεί το θέμα του γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Έρευνα σε εξέλιξη

Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση που έλαβε την περασμένη Παρασκευή ο «Φ» από την Αστυνομία, η μια υπόθεση που αφορά την υπεκμίσθωση κρατικής γης σε σωματεία, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση. Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως, η Αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων ενεργειών που ζητήθηκαν από άλλα Τμήματα/ Υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Δίκαιο της ανάγκης

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση για ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας που σχετίζεται με τη νομιμότητα των αποφάσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης ανέφεραν στον «Φ» πως το θέμα θεωρείται κλειστό.

Μας υποδείχθηκε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία με τη συμμετοχή και του υπουργείου Παιδείας, αλλά και του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Σ’ αυτήν την σύσκεψη, όπως μας αναφέρθηκε από εμπλεκόμενο μέρος και επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητη πηγή ενημέρωσης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ανέφερε προφορικώς ότι η υπόθεση θα ανασταλεί. Υπέδειξε το δίκαιο της ανάγκης, υπό το οποίο έπρεπε να ενεργήσει ο Οργανισμός για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του.

Γι’ αυτήν την υπόθεση, πάντως, η Αστυνομία είχε ζητήσει σε προγενέστερο στάδιο τις θέσεις του πρόεδρου του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ μίλησε για 22 συνεδριάσεις

Απορρίπτει οποιαδήποτε παρατυπία για το θέμα διορισμού αναπληρωτή γενικού διευθυντή

Ο «Φ», στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ελέγχου, έθεσε ενώπιον του προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου, όλα όσα κατά καιρούς καταλογίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού για το θέμα πλήρωσης της θέσης του γενικού διευθυντή.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως όλοι οι χειρισμοί που έγιναν για το ζήτημα ήταν διαφανείς. Αναφέρθηκε στην πλήρη υιοθέτηση της επίμαχης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου (11/7/2024) για τη θέση του διευθυντή από το διοικητικό σχήμα του Οργανισμού και σε ενέργειες του συμβουλίου του που ακολούθησαν.

«Έχουμε κάνει έρευνα για προσόντα υποψηφίων, έχουμε διερευνήσει καταγγελίες και πάντα όλα καταγράφονταν σε πρακτικά συνεδριάσεών μας», είπε ο κ. Ιωάννου και πρόσθεσε ότι έγινε επανεξέταση για την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του ΚΟΑ σε 22 συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, 16 ειδικές μόνο γι’ αυτό το ζήτημα και έξι τακτικές.

Υπέδειξε ότι μαζί με τους συνεργάτες του στο δ.σ. είχαν συναντήσεις στο Προεδρικό, στο υπουργείο Παιδείας, αλλά και στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου όλες οι διαδικασίες να είναι νομότυπες. Ανέφερε, συγκεκριμένα: «Πάντα λαμβάναμε και τις θέσεις του νομικού μας συμβούλου, Σωτήρη Σαμψών, ζητούσαμε καθοδήγηση και από το Υπουργείο, ενώ ενεργήσαμε με βάση τις υποδείξεις και στο πλαίσιο που υποδεικνύονταν από την ακυρωτική απόφαση της 11ης Ιουλίου του 2024».

Θέσαμε συγκεκριμένο ερώτημα στον κ. Ιωάννου για την απόφαση που συζητήθηκε να διοριστεί αναπληρωτής γενικός διευθυντής νυν λειτουργός του ΚΟΑ. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος όταν είχε αξιολογηθεί μαζί με άλλους 14 υποψήφιους για τη θέση αποκλείστηκε στις 15/4/2025, μαζί με τους υπόλοιπους, ως μη κατέχων τα απαραίτητα προσόντα.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, στις 23/4/2025 αποφάσισαν να διορίσουν το ίδιο πρόσωπο στη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του ΚΟΑ.

Επιπλέον, επιστολή από τον τότε διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Παντελή , υπεδείκνυε ότι ο διορισθείς ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής με βάση το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση έπρεπε να είχε οργανική θέση με κλίμακα Α13 για περίοδο 10 ετών για να μπορέσει να διοριστεί. Ο διορισθείς είχε προσωπική (και όχι οργανική) κλίμακα Α14.

Η επιστολή του κ. Παντελή προς την ηγεσία του ΚΟΑ στις 14/7/2025, την οποία ο «Φ» εξασφάλισε, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με την ταυτάριθμη επιστολή μας προς εσάς ημερομηνίας 20/5/2025, είχαμε επισημάνει ότι ο κ. … κατέχει οργανική θέση κλίμακας Α9-Α11-Α12 και η παραχώρηση προσωπικής κλίμακας, δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως προσόν σε σχέση με το σημείο (2) του Σχεδίου Υπηρεσίας του γ.δ. του ΚΟΑ».

Ο κ. Ιωάννου απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας μάς ανέφερε πως όταν έγινε επανεξέταση των 15 υποψηφίων, ανάμεσα στους οποίους και ο ανώτερος λειτουργός του ΚΟΑ, λήφθηκε υπόψιν –στη βάση νομικής γνωμάτευσης και της ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου (11/7/24)– τα στοιχεία που είχαν υποβάλει οι προαναφερθέντες υποψήφιοι κατά το 2015.

«Ο εν λόγω λειτουργός με βάση τα στοιχεία του 2015 δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για πλήρωση θέσης γενικού διευθυντή» μας ανέφερε ο κ. Ιωάννου, ο οποίος πρόσθεσε: «Η απόφαση που λάβαμε λίγες ημέρες αργότερα ήταν να διοριστεί αναπληρωτής και να προκηρύξουμε ξανά τη θέση. Δεν υπάρχει κάτι οξύμωρο εδώ. Έπρεπε ο ΚΟΑ να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, άλλωστε, μας είχε υποδείξει και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας».

Ο κ. Ιωάννου κατέληξε λέγοντας πως έχει συνταχθεί ενιαίο πρακτικό για όλες τις αποφάσεις του δ.σ. του ΚΟΑ, οι οποίες, όπως τόνισε, είναι καθ’ όλα νομότυπες.