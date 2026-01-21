«Ο υπόκοσμος διοικείται πλέον από αλλοδαπούς»

Ένας φόνος στην Πάφο, μία απόπειρα φόνου, συμπλοκές και πυροβολισμοί στο κέντρο της Λάρνακας συνθέτουν ένα ανησυχητικό σκηνικό βίας που εκτυλίχθηκε από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Παρότι οι υποθέσεις δεν συνδέονται όλες με το οργανωμένο έγκλημα, η αλληλουχία σοβαρών περιστατικών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αύξησης της εγκληματικότητας, εντείνοντας παράλληλα το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στις τάξεις των πολιτών.

Η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση μίλησε στο philenews για το ζήτημα της εγκληματικότητας στην Κύπρο και τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, σκιαγραφώντας ένα ανησυχητικό τοπίο στο οποίο, όπως υποστηρίζει, το οργανωμένο έγκλημα βρίσκει πρόσφορο έδαφος για δράση. Όπως επισημαίνει, η υποστελέχωση της Αστυνομίας, η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού, οι θεσμικές αντιπαραθέσεις και η μη επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της εγκληματικότητας. «Ανέκαθεν έλεγα ότι το έγκλημα στην Κύπρο αυξάνεται ραγδαία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους πολίτες ούτε με την κοινωνία, αλλά με το ελλιπέστατο σύστημα και τους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε αρχικά.

Εξήγησε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην Αστυνομία, καθώς και αντιπαραθέσεις μεταξύ Υπουργείων και θεσμών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την αύξηση της εγκληματικότητας, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους. Τόνισε ότι η αύξηση της εγκληματικότητας συνδέεται άμεσα και με τη μη επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος. «Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, όμως την ίδια στιγμή δεν αλλάζει τίποτα».

Επεσήμανε ότι, ενώ το οργανωμένο έγκλημα δρα ανενόχλητο, οι πολίτες παρακολουθούν δημόσιους καυγάδες γύρω από τα ωράρια των αστυνομικών. «Υπάρχει υποστελέχωση στην Αστυνομία, αλλά και έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού που θα βοηθούσε τα μέλη της δύναμης στην εργασία τους. Την ώρα που διαπράττονται σοβαρά εγκλήματα, η έγνοια του Αρχηγού είναι αν θα αλλάξουν τα ωράρια των αστυνομικών», ανέφερε.

Σημείωσε ότι σε άλλες χώρες εντοπίζουν το πρόβλημα και το χτυπούν. «Είμαστε ένα νησί με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου. Δεν είμαστε ούτε Αγγλία ούτε Γερμανία για να δικαιολογούνται τέτοια ποσοστά εγκληματικότητας. Στις ευρωπαϊκές χώρες, όταν σημειώνεται ένα έγκλημα, δεν γίνεται μόνο αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, αλλά παράλληλα προωθούνται και λύσεις. Στην Κύπρο δεν μπορούν να κουμαντάρουν την κατάσταση».

Η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση

«Πώς θα αυξηθούν οι περιπολίες όταν δεν υπάρχουν περιπολικά;»

Στη συνέχεια σχολίασε τα μέτρα και τις εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης για αύξηση των περιπολιών. «Πώς θα αυξηθούν οι περιπολίες όταν δεν υπάρχουν περιπολικά; Είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη περιπολικών. Άρα πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν; Ακούμε συνεχώς τη λέξη “θα”».

Παράλληλα, ανέφερε ότι επικρατεί έντονο αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των πολιτών. «Υπάρχουν πολλά που μπορούν να αλλάξουν στην Κύπρο. Πρώτα απ’ όλα να αρχίσουν να εφαρμόζουν όσα εξαγγέλλουν δημόσια. Αν δεν είναι υλοποιήσιμα, τότε να μην τα εξαγγέλλουν. Πρέπει επίσης να επιλυθεί το ζήτημα της υποστελέχωσης και να προχωρήσει η τεχνολογική αναβάθμιση της Αστυνομίας».

Υπογράμμισε ότι στο εξωτερικό οι αστυνομικοί έχουν εξειδίκευση και παραμένουν στον ίδιο τομέα. «Στην Κύπρο μετακινούν έναν αστυνομικό από την Τροχαία στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλημάτων απλώς επειδή έτσι έγιναν οι μεταθέσεις». Πρόσθεσε ότι στο εξωτερικό πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις, ενώ στην Κύπρο «υπάρχουν ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί σε καίριες θέσεις».

Ερωτηθείσα για το λεγόμενο «κυπριακό FBI» που εξαγγέλθηκε το προηγούμενο διάστημα, ανέφερε ότι «θέλουμε να ελπίζουμε πως θα βοηθήσει, ωστόσο πρέπει πρώτα να δούμε τη σύσταση και το έργο της ομάδας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, φτάνει να υπάρξει αποτέλεσμα».

«Ο υπόκοσμος διοικείται πλέον από αλλοδαπούς»

Αναφέρθηκε επίσης στη δράση ξένων ομάδων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, σημειώνοντας ότι ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών. «Το πρόβλημα δεν είναι με τους νόμιμους μετανάστες, αλλά με όσους έρχονται παράνομα και δρουν παράνομα στην Κύπρο».

Υπογράμμισε ότι πλέον τον έλεγχο της νύχτας τον έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοδαποί. «Ο υπόκοσμος διοικείται πλέον από αλλοδαπούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εφαρμόζονται «ξενόφερτα» εγκλήματα με νέους τρόπους δράσης και σύγχρονες τεχνολογίες.

Τέλος, σημείωσε ότι ένα άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η κάθοδος ξένων εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο για την εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας. «Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική τεχνολογική αναβάθμιση στο Σώμα, κάτι που θα βοηθήσει τόσο στην πρόληψη όσο και στην εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος».