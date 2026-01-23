Βρήκαν DNA 41χρονου σε τεκμήρια που αφορούν πολύ σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών και ειδικότερα κατοχή 50 κιλών κάνναβης με στόχο την προμήθεια, ωστόσο, το γενετικό υλικό του δεν μπορεί να αποτελέσει μαρτυρία ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Κι αυτό λόγω της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι συμβατή με το Ενωσιακό Δίκαιο. Μάλιστα, το ζήτημα της εναρμόνισης της νομοθεσίας με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία έχει τεθεί ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια.

Η απρονοησία και η αδυναμία της κυπριακής Πολιτείας να εναρμονιστεί νομοθετικά, αναδείχθηκε μετά από αίτημα του δικηγόρου του 41χρονου στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να εκδώσει προνομιακό ένταλμα τύπου Certiorari.

Το αίτημα εγκρίθηκε με προχθεσινή ετυμηγορία του Ανωτάτου και έτσι επετεύχθη το ζητούμενο για τον 41χρονο, η ακύρωση, δηλαδή, διατάγματος που είχε εξασφαλίσει η Αστυνομία για να του πάρει δείγμα γενετικού υλικού στο πλαίσιο της υπόθεσης. Με απλά λόγια, μετά και την προχθεσινή έγκριση του αιτήματος του 41χρονου από το Ανώτατο, σημαντικά μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης, που σχετίζεται με το DNA του, δεν θα χρησιμοποιηθούν από την κατηγορούσα Αρχή στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Ο δικηγόρος του 41χρονου, Γιάννης Νεάρχου (Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ), παρουσιάζοντας τις νομικές του θέσεις στο πλαίσιο της αιτήματος, είχε υποβάλει μεταξύ άλλων ότι το άρθρο του Περί Αστυνομίας Νόμου, που προβλέπει τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνεται επιστημονική μαρτυρία («Μετρήσεις, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λπ. προσώπων που τελούν υπό νόμιμη κράτηση») δεν είναι συμβατό «με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/80».

Έκανε λόγο για «τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει προκειμένου να δικαιολογηθεί μια τέτοια επέμβαση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» εξηγώντας ότι «ως εκ τούτου, το εκκαλούμενο διάταγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο».

Η ανεπάρκεια του Νόμου

Όπως καταγράφεται, μάλιστα, στην απόφαση του Ανωτάτου, με την οποία φαίνεται η νομοθετική απρονοησία, «η ανεξέλεγκτη, γενική και αχρείαστη συλλογή τέτοιων δεδομένων, δεν επιτρέπεται».

Στην σχετική ετυμηγορία της περασμένης Τετάρτης επισημαίνεται για την κυπριακή νομοθεσία, μάλιστα, πως «η αναγκαιότητα λήψης βιομετρικών και γενετικών δεδομένων δεν αποτελεί προϋπόθεση στο νόμο (…) Ούτε υπάρχει οποιοσδήποτε καθορισμός της φύσης ή της σοβαρότητας των αδικημάτων των οποίων η διερεύνηση σκοπείται, με αποτέλεσμα το άρθρο 25 (σ.σ. Περί Αστυνομίας Νόμος) να απολήγει στη δυνατότητα λήψης αυτών των δειγμάτων με μοναδικό κριτήριο τη νόμιμη κράτηση χωρίς να απασχολούν ειδικότερα οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις και οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, ως αυτές προβλέπονται στην ως άνω Ευρωπαϊκή Οδηγία».

Το Ανώτατο προβαίνει και στη διαπίστωση ότι το άρθρο 25 του Περί Αστυνομίας Νόμου «υπολείπεται από ασφαλιστικές δικλείδες, πρόνοιες και προϋποθέσεις που θέτει η ως άνω Οδηγία».

Στην απόφαση παρατίθεται και η ένορκη δήλωση της Αστυνομίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για σκοπούς έκδοσης του επίμαχου διατάγματος για λήψη γενετικού υλικού, με το Ανώτατο να επισημαίνει: «Κανένα στοιχείο ή μαρτυρία δεν τέθηκε υπόψη του κατώτερου Δικαστηρίου, ικανό να καταδείξει την αναγκαιότητα για εκ νέου λήψη του».

Η ετυμηγορία καταλήγει ως εξής: «Έχοντας ήδη σημειωθεί ότι στην υπό συζήτηση περίπτωση και στο υπό κρίση εκκαλούμενο διάταγμα, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά κατά πόσο το κατώτερο Δικαστήριο είχε ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της ως άνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, χωρίς παράλληλα να εντοπίζονται στην σχετική ένορκη δήλωση οποιαδήποτε στοιχεία ή μαρτυρία ικανά να καταδείξουν την αναγκαιότητα και το δικαιολογημένο της εκ νέου λήψης του γενετικού υλικού του αιτητή, η αίτηση εγκρίνεται».

Να σημειωθεί πως ο 41χρονος είχε συλληφθεί σε οικία στο Καλό Χωριό Λεμεσού στις 26/4/2025 για υπόθεση 50 κιλών κάνναβης. Η ποσότητα ναρκωτικών είχε εντοπιστεί δυο ημέρες νωρίτερα σε αυτοκίνητο που είχε ανακοπεί για έλεγχο στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ. Κατά την επιχείρηση ανακοπής ο 41χρονος φέρεται να διέφυγε.