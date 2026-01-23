Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία θανάτου του 63χρονου Γιώργου Μιχαήλ από το Ζακάκι, μετά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα. Για να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση διερευνάται, στο παρόν στάδιο, ως θανατηφόρο τροχαίο και ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και το πόρισμα του ιατροδικαστή, θα ακολουθήσει η σχετική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Γιώργος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ημιφορτηγό στην οδό Βασιλέως Παύλου στη Λεμεσό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 16:30 το απόγευμα. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριου Χαραλάμπους, «ο 63χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο στην οδό Βασιλέως Παύλου, με κατεύθυνση προς βόρεια. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, φαίνεται να κινήθηκε δεξιά και συγκρούστηκε με ημιφορτηγό που οδηγούσε 70χρονος με κατεύθυνση προς νότια. Μετά τη σύγκρουση, φαίνεται ότι ο οδηγός του πρώτου οχήματος έχασε τις αισθήσεις του. Ενημερώθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Αναφορικά με το αν ο έλεγχος του οχήματος χάθηκε λόγω της απώλειας των αισθήσεων του 63χρονου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι η Τροχαία διερευνά το περιστατικό ως τροχαίο δυστύχημα και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείεται τα αίτια να είναι παθολογικά. Για την ταχύτητα του οχήματος, ανέφερε ότι από τις πρώτες μαρτυρίες δεν φαίνεται να είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα, ενώ ο οδηγός του σαλούν οχήματος φορούσε ζώνη ασφαλείας και δεν παρουσίαζε εμφανή τραύματα.

Οι έρευνες και οι εξετάσεις για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, ενώ τα τελικά αποτελέσματα της νεκροτομής αναμένονται για να εξακριβώσουν την αιτία θανάτου του 63χρονου.