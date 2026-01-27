Με επιστολή προς τον Συνταγματολόγο και δικηγόρο της κ. Φιλίππας Καρσερά, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, οι δικηγόροι της κ. Νικολέττας Τσικκίνη απαντούν εκ μέρους της πελάτιδάς τους αναλυτικά σε κάθε μία από τις 13 αναρτήσεις που προέβη, ούτως ώστε να αποδείξουν ότι καμία εξ αυτών δεν συνιστά δυσφήμιση, λίβελλο ή όποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επιστολή των δικηγόρων της κ. Τσικκίνη, η πελάτιδά τους απορρίπτει, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κ. Καρσερά και τονίζει ότι “δεν θα αποδειχθεί τη φίμωση, τον εκφοβισμό και τη λεηλασία του δικαιώματος της στην έκφραση”.

«Η δημόσια κριτική, η επικριτική φωνή εναντίον ενεργειών, διαγωγής, συμπεριφοράς δημοσίων προσώπων, που μάλιστα αποτελούν την άρχουσα τάξη εξουσίας, είναι, με βάση τις αποφάσεις και την καλώς καθιερωμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσο και των Κυπριακών Δικαστηρίων και διεθνώς, πλήρως διασφαλισμένη ως εφαρμογή του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος της έκφρασης».

Σε άλλο σημείο της επιστολής, σημειώνουν ότι «η παρούσα ενέργεια εκ μέρους της κας Καρσερά δεν φαίνεται να αποσκοπεί σε γνήσια προάσπιση δικαιώματος αλλά, αντιθέτως, στην αποτροπή, στον περιορισμό ή/και στην τιμωρία της συμμετοχής της κας Τσικκίνη στο δημόσιο διάλογο με εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της κας Καρσερά (συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, δημοσίου προσώπου με διαρκή πρόσβαση σε μηχανισμούς προβολής/επιρροής) και της κας Τσικκίνη (ενεργός πολίτης)».

Αναλυτικά η επιστολή

Επιστολή ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2026 με θέμα αναρτηση δημοσιευμάτων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Έχουμε οδηγίες από την κα Νικολέττα Τσικκίνη να αναφερθούμε στην επιστολή σας ημερ.

12 Ιανουαρίου 2026, όπως συμπληρώθηκε με το ηλεκτρονικό σας μήνυμα 15 Ιανουαρίου 2026, που της έχετε απευθύνει από μέρους της κας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε σχέση με αναρτήσεις του παρελθόντος στο Facebook. Η παρούσα είναι η απάντηση της πελάτιδας μας με βάση την περί προδικαστικού πρωτοκόλλου διαδικασία και τους σχετικούς θεσμούς.

Η πελάτιδα μας απορρίπτει κατηγορηματικά τις εισηγήσεις ότι δήθεν κάποιες παλαιές αναρτήσεις της στο Facebook ήσαν δυσφημιστικές για πελάτιδας σας και απορρίπτει και τις συναφείς απαιτήσεις που περιέχονται στην επιστολή σας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η κα Καρσερά παραπονείται εναντίον της κας Τσικκίνη προδήλως συνιστούν καταφανή προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού επικριτικών φωνών και ειδικά και διακριτικά, όπως επεξηγείται πιο κάτω, της φωνής της κας Τσικκίνη, με την απειλή ενεργοποίησης καταχρηστικών δικαστικών διαδικασιών προκειμένου να εκφοβισθεί και φιμωθεί και έτσι να λεηλατηθεί και αναιρεθεί το δικαίωμα στην έκφραση.

Η ισχυριζόμενη δυσφήμιση της πελάτιδας σας, είναι συνέχεια της δήλωσης της ημερ. 11 Ιανουαρίου 2026, με την οποία παραπονείται εντόνως για ανελέητη επίθεση εναντίον της και της οικογένειας της με πλείστες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πους ως ισχυρίζεται, σημειώνονται «τα τελευταία εικοσιτετράωρα», δηλ. λίγο πριν τη δήλωση της ημερ. 11 Ιανουαρίου 2026, και αφορούν το γνωστό ως “videogate” και τις σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων και προσώπων συνδεδεμένων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις κρίσιμες εξελίξεις παραιτήσεων κλπ, αναφορικά με αυτές και τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Η γενικευμένη κατακραυγή και το επικριτικό δημόσιο αίσθημα για τα διαδραματιζόμενα γύρω από την δημοσίευση του περιώνυμου βίντεο οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε πράγματι θεαματικές εξελίξεις και σε εσπευσμένες σημαντικές ενέργειες στα ψηλά δώματα της διακυβέρνησης της χώρας, με τη δήλωση παραίτησης της πελάτιδας σας από την προεδρία του Φορέα αλλά και από άλλες οργανώσεις, την παραίτηση υψηλόβαθμου λειτουργού της Προεδρίας της Δημοκρατίας και την εξαγγελία της πρόθεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενδεχόμενη διάλυση του Φορέα.

