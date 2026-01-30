Έπειτα από μακρά διαδικασία προφυλακίστηκε για τέσσερις ημέρες, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ο αστυνομικός που συνελήφθη χθες από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, αφού φέρεται να παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε πρόσωπο που κρατείτο σε Αστυνομικό Σταθμό για την αιματηρή υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο αστυνομικός είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν σε κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου, ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο) και αθέμητη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews το κινητό φαίνεται να δόθηκε στον 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται ως ο επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας που ζήτησε χρήματα για προστασία από επιχειρηματία στο κέντρο της Λάρνακας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με άλλους 4 αλλοδαπούς είχαν παραπεμφθεί την Τετάρτη σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και ακολούθως μεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος.

Το περιστατικό έγινε πριν την παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη, κατά την κράτηση του σε Αστυνομικό Σταθμό της Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία το μέλος της, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων. Ο αστυνομικός φέρεται, μάλιστα, να έδωσε το κινητό του στον κρατούμενο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις με την μία να είναι το περασμένο Σάββατο.

Όταν έφτασαν οι πληροφορίες στην Αστυνομία τέθηκαν στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του Αστυνομικού Σταθμού και αποφασίστηκε όπως ο αστυνομικός συλληφθεί, ενώ δόθηκαν οδηγίες όπως τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σημειώνεται πως ο εν λόγω αστυνομικός είχε τεθεί και στο παρελθόν σε διαθεσιμότητα για πειθαρχικής φύσεως αδικήματα. Πριν την έναρξη της διαδικασίας προσωποκράτησης η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε όπως διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη άρθρο νόμου για την προστασία του υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της Υπηρεσίας.

Το αίτημα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου υπεράσπισης του αστυνομικού, Πάρη Λοΐζου, ο οποίος ζήτησε όπως γίνει ανοικτή διαδικασία και έριξε σφοδρά πυρά προς την Αστυνομία. Ο κ. Λοΐζου διερωτήθηκε για ποιον λόγο αυτός που αιτείται κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία να διέρρευσε χθες στοιχεία για μέλος της αστυνομίας, που περιλαμβάνονται στο αίτημα προσωποκράτησης. Έκανε λόγο δε για προσπάθεια δημιουργίας αισθήματος φόβου και περιρρέουσας ατμόσφαιρας μέσω διαρροών στα ΜΜΕ. Έπειτα από δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, σημειώνοντας πως αυτό έγινε για τη μη δημοσιοποίηση της δράσης των καθηκόντων της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Λοΐζου έφερε ένσταση και στην κράτηση του αστυνομικού, με το αίτημά του να απορρίπτεται.