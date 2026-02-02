Μετά από χρόνια καταγγελιών που έπεσαν στο κενό, οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου Λεμεσού αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, απαιτώντας από τον Δήμο να αρχίσει επιτέλους να τηρεί τους νόμους αντί να κλείνει τα μάτια σε ηχορύπανση, οχληρία και παραβιάσεις κανονισμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Κατοίκων και Φίλων του Ιστορικού Κέντρου, η ετήσια γενική συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου 2025, ανέδειξε για άλλη μια φορά την καθημερινή ταλαιπωρία των κατοίκων.

Παρά τις πολυετείς και επανειλημμένες προσπάθειες με αμέτρητες συναντήσεις με αρμόδια Υπουργεία, την Αστυνομία και τον Δήμο Λεμεσού, καθώς και δεκάδες αναπάντητες επιστολές προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν υπήρξαν ουσιαστικές ενέργειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών για την προστασία και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, ειδικότερα αυτών που γειτνιάζουν με παρανομούντα κέντρα αναψυχής.



Όπως υποστηρίζουν, η συνεχής ηχορύπανση, η οχληρία, η έλλειψη καθαριότητας και οι προβληματικές θέσεις στάθμευσης έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Τονίζουν επίσης ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για επιβολή προστίμων σε παρανομούντα υποστατικά θεωρούνται από τους κατοίκους περισσότερο «εικονικό μέτρο», αφού καταστηματάρχες συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδειες, εκτός όρων αδειοδότησης, και με τη μουσική να χτυπάει στο «κόκκινο».

Η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ζητώντας όχι μόνο την τήρηση των νόμων αλλά και αποζημιώσεις για την χρόνια αμέλεια του Δήμου.

Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, η κίνηση αυτή είναι έσχατο μέσο μετά από χρόνια προσπαθειών και υπομονής και αναμονής και αδράνειας, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της νομιμότητας στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού.