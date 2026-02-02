Η αυξημένη σκόνη που παρατηρείται στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί αρκετά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οδήγησε το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας του υπουργείου Παιδείας, όπως αποστείλει οδηγίες σε όλα τα σχολεία.

Ειδικά για τη σημερινή ημέρα, καθώς υπήρχαν προβλέψεις για πολύ έντονα φαινόμενα από το πρωί, τονίστηκε πως χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο τονίζει ότι όταν το φαινόμενο φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα παιδιά και το προσωπικό των σχολικών μονάδων πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς καμία εξωτερική δραστηριότητα. Όλα τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας να παραμένουν κλειστά, ενώ συνιστάται η περιορισμένη μετακίνηση εντός του σχολείου μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή άλλες ευπαθείς καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις των σχολείων έχουν την ευθύνη για άμεση και καθημερινή ενημέρωση για τα επίπεδα σκόνης [τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα] μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Κλάδος Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα) http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy και μέσω της εφαρμογής “Air Quality Cyprus”.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης του κάθε σχολείου να ενημερώνεται για τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα και να πράττει ανάλογα, και όχι να αναμένει την αποστολή εγκυκλίου για να ενεργήσει, αφού τα επίπεδα σκόνης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με βάση τη χρωματική διασύνδεση για τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy (Κλάδος Ποιότητας Αέρα, Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας) οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται όπως παρακολουθούν καθημερινά τα επίπεδα σκόνης και όπως εφαρμόζουν τις πιο κάτω οδηγίες:

α) Πράσινη σήμανση – Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά.

β) Κίτρινη σήμανση – Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά. Συστήνεται η παρακολούθηση των παιδιών με διαγνωσμένα προβλήματα υγείας που πιθανόν η υγεία τους να επιδεινώνεται με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Προτροπή για χρήση μάσκας σε περίπτωση δυσφορίας.

γ) Πορτοκαλί σήμανση – Ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου (σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.ά.). Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής συστήνεται να αποφεύγεται.

δ) Κόκκινη σήμανση – Ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου. Περιορισμός στη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους και μόνο με χρήση μάσκας. Ακυρώνεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Κατά τα διαλείμματα, η διακίνηση των μαθητών/ριών γίνεται μόνο για τα απαραίτητα όπως χρήση τουαλέτας, νερό, κυλικείο κ.τ.λ. Εκεί και όπου οι εγκαταστάσεις του σχολείου το επιτρέπουν, η Διεύθυνση του σχολείου διευθετεί το πρόγραμμα, ανάλογα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αλλαγή περιβάλλοντος και η ξεκούραση των παιδιών.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων συμπτωμάτων λόγω σκόνης, συνιστάται η επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό τους ή σε Τμήματα Πρώτων Βοηθειών σε συνεννόηση με τον γονέα/κηδεμόνα. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές σε επεισόδιο σκόνης θα πρέπει, όπως ίσχυε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να έχουν τη δική τους χειρουργική μάσκα, την οποία θα παίρνουν στο σχολείο τους από το σπίτι.