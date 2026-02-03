Πολύμηνες καθυστερήσεις, οι οποίες όχι μόνο αύξησαν το αρχικό κόστος που είχε υπολογισθεί, αλλά προκάλεσαν και άλλα προβλήματα, διαπίστωσε ο Γενικός Ελεγκτής στην περίπτωση τριών σημαντικών οικοδομικών έργων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αντικείμενα του νέου ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτέλεσαν η Ιατρική Σχολή, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και η Πολυτεχνική Σχολή.

Πρόκειται για τρία έργα στην Πανεπιστημιούπολη για τα οποία υπήρξαν και στο παρελθόν ειδικές εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, οι εκθέσεις εκείνες αποτέλεσαν και αντικείμενο συζητήσεων σε αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σημειώνεται ότι όσα αναφέρονται στην έκθεση προέκυψαν από επιτόπιο έλεγχό της στην Πανεπιστημιούπολη κατά το 2025 και συγκεκριμένα, τους μήνες Απρίλιο και Σεπτέμβριο.

Στα βασικά ευρήματα, όπως αυτά καταγράφονται από τον κ. Παπακωνσταντίνου στον πρόλογο της έκθεσης, περιλαμβάνονται:

>> ΕΡΓΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ: Καθυστέρηση 72 μηνών

Οι εργασίες για το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής άρχισαν στις 20.1.2016, με αρχική συμβατική διάρκεια 40 μηνών. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 5.6.2025, μετά την πάροδο συνολικά 112 μηνών, παρουσιάζοντας καθυστέρηση 72 μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Για περίοδο 58 μηνών (4,8 ετών) παραχωρήθηκαν δικαιολογημένες παρατάσεις χρόνου, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα των 14 μηνών (1,2 ετών) κρίθηκε ότι υφίστατο αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €1.63 εκατ.

Παράλληλα, εξετάστηκε η αύξηση του κόστους του έργου, το οποίο από €55,1 εκατ. πλέον ΦΠΑ ανήλθε, βάσει εκτιμήσεων, σε περίπου €68,7 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Στην έκθεση επισημαίνεται η παραχώρηση τμηματικών παραλαβών, που εγκρίθηκαν εκ των υστέρων, χωρίς να προβλέπονται στη σύμβαση, και οι οποίες δεν τηρήθηκαν εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

>> ΕΡΓΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Αύξηση κόστους πέραν του ενός εκατ. ευρώ

Οι εργασίες για το έργο του κτηρίου Βιολογικών Επιστημών ξεκίνησαν την 1.6.2020, με συμβατική διάρκεια 36 μηνών και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31.5.2023. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέντε μηνών στην πρόοδο των εργασιών, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €1,5 εκατ. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση στο κόστος του Έργου ύψους €1,25 εκατ. πλέον ΦΠΑ, λόγω εγκεκριμένων αλλαγών και απαιτήσεων.

Περαιτέρω, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην προώθηση θεμάτων αλλαγών και απαιτήσεων στα αρμόδια όργανα, ενώ η διαδικασία τμηματικών παραλαβών δεν ολοκληρώθηκε εντός των εγκεκριμένων χρονικών πλαισίων.

>> ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών

Το έργο της Ιατρικής Σχολής ξεκίνησε στις 10.1.2022, με συμβατική διάρκεια 36 μηνών και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 9.1.2025. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών στην πρόοδο των εργασιών, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €196.000. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση στο κόστος του έργου ύψους €349.980 πλέον ΦΠΑ, καθώς και καθυστέρηση στην υποβολή αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως με εξαίρεση το έργο της Ιατρικής Σχολής, οι άλλες δύο περιπτώσεις, από την έναρξή τους, παρουσίαζαν καθυστερήσεις και διάφορα άλλα προβλήματα, τα οποία καταγράφηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις και φαίνεται να αποτέλεσαν την αφορμή για το νέο επιτόπιο έλεγχο.

Η τοποθέτηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται και παράρτημα, το οποίο παραθέτει τον σχολιασμό του προσχεδίου της έκθεσης, από πλευράς Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα βασικότερα σημεία που σχολιάζει είναι τα ακόλουθα:

Για το κτήριο Βιολογίας σημειώνει: «Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 είχε ήδη παραληφθεί το 40% του έργου που αφορούσε το Τμήμα του Έργου «Χώροι Διδασκαλίας 03 (CTF 03 / ΧΩΔ03)» και οι εγκεκριμένες ημερομηνίες αποπεράτωσης του Έργου ήταν, για το μεν Τμήμα του Έργου ΧΩΔ 03 η 29η Ιουνίου 2024 και για το Τμήμα του Έργου «Κτήριο Βιολογίας-FST 03» η 21η Απριλίου 2025. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 των πέντε μηνών που αναφέρεται στο Προσχέδια Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορά στο Τμήμα του Έργου «Κτήριο βιολογίας – FST03». Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβλήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 αφορούν ολόκληρο τo Έργο.

«Διαφωνούμε ότι υπήρξε αύξηση στο κόστος του Έργου λόγω εγκεκριμένων αλλαγών και απαιτήσεων, ύψους €4,1 εκατ. μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025. Η αύξηση στο κόστος λόγω εγκεκριμένων αλλαγών και απαιτήσεων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν της τάξεως ταυ €1,25 εκατ. και εκτιμάται ότι αυτό τα ποσό θα ανέλθει €1,8 εκατ.», σημειώνει.

Η ανταπόκριση στα αιτήματα του Αναδόχου εξαρτώνται από την πληρότητα της υποβολής τους από τον Ανάδοχο, την πολυπλοκότητα τους και χρόνο υποβολής τους. Σημειώνεται δε, ότι ο Ανάδοχος σε ορισμένες περιπτώσεις υπέβαλλε ξεχωριστά τα αιτήματα για παράταση χρόνου και τις απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να προωθούνται άμεσα από όλους τους Συντελεστές που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των Αλλαγών βάσει νομοθεσίας.

Η εισήγηση του Συντονιστή Έργου κατατέθηκε στην ΚΕΑΑ για Τμηματική Παραλαβή του Έργου και ειδικότερα του Τμήματος CTF D3 – Κοινόχρηστοι χώροι διδασκαλίας με ημερομηνία τμηματικής παραλαβής την 19η Ιουνίου 2025 αποτελούσε εκτίμηση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις του Εργολάβου κατά τις συναντήσεις Έργου για την ετοιμότητα ολοκλήρωσης των εργασιών. Το Πιστοποιητικό Παραλαβής για το συγκεκριμένο Τμήμα του Έργου εκδόθηκε στις 15/7/2025.

Η ημερομηνία 21/4/2025 που αναφέρεται σε πίνακα της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί Εγκεκριμένη Ημερομηνία Τμηματικής Παραλαβής με βάση την εισήγηση για Τμηματική Παραλαβή αλλά την ημερομηνία εγκεκριμένης παράτασης για το Τμήμα FST03 τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Σχολιάζοντας το θέμα της ανέγερσης του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας και τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επισημαίνει ότι πέραν των όσων ανέφερε περί συσσώρευσης εργασιών και μεγάλων χρηματικών ποσών, σε συνδυασμό με μεγάλη αύξηση ανθρώπινου εργατικού προς το τέλος του Έργου, «η καθυστέρηση που παρατηρείται στο Έργο οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Εκτός από τη μεγάλη συσσώρευση εργασιών και χρηματικών απαιτήσεων προς το τέλος του Εργου, υπήρξε επίσης καθυστέρηση στην επίλυση τεχνικών θεμάτων τα οποία ο Ανάδοχος καθυστερημένα υπέβαλλε ερωτήματα προς τον Μηχανικό με συνεπακόλουθο την καθυστερημένη έκδοση των σχετικών οδηγιών. Για μεμονωμένα θέματα παρατηρήθηκε μειωμένη ανταπόκριση τόσο από τον Μηχανικό όσο και από τον Εργολάβο η οποία συνέβαλε στη δημιουργία συνθηκών καθυστέρησης, επηρεάζοντας την ομαλή εξέλιξη του Έργου. Ο Εργοδότης επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο Έργο και κάλεσε με σχετικές επιστολές τους Συντονιστές Μελέτης για λήψη μέτρων».

Το Πανεπιστήμιο ανέφερε επίσης ότι το Πρόγραμμα Εργασιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε έγκριση από τον Εργοδότη. Ωστόσο, σχετικών επιστολών του ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατά τη διάρκεια των τεχνικών και μηνιαίων συναντήσεων από την αρχή του Έργου, σημειώνει πως επεσήμανε επανειλημμένως στον Μηχανικό τους προβληματικούς παράγοντες του έργου, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. «Τα θέματα των καθυστερήσεων και τα κρίσιμα σημεία που διαβλέπαμε ότι θα οδηγούσαν σε καθυστέρηση καταγράφονταν και στις εκθέσεις του Συντονιστή Έργου και γίνονταν παρεμβάσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τους συντελεστές του Έργου», αναφέρει χαρακτηριστικά το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Σχετικά με την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων χώρων Διδασκαλίας 03, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έθιξε διάφορα σημεία που έθεσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ των οποίων και η αύξηση κόστους σύμβασης λόγω εγκεκριμένων αλλαγών. «Διαφωνούμε με το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα. Η αύξηση στο κόστος λόγω εγκεκριμένων αλλαγών και απαιτήσεων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν της τάξεως του €1,25 εκατ. και εκτιμάται ότι το ποσό θα ανέλθει €1,8 εκατ.», αναφέρει το Πανεπιστήμιο.

Σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του Έργου, το ίδρυμα αναφέρει πως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025 οι όποιες καθυστερήσεις οι οποίες δεν οφείλονταν σε ενέργειες ή/και παραλήψεις του Εργολάβου, έχουν αποδοθεί στο Έργο ως Παράταση στο Χρόνο Αποπεράτωσης, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. Η υπόλοιπη παρατηρούμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οφείλεται αποκλειστικά στον ίδιο τον Εργολάβο, σημειώνει.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο 2025 έως και τον Σεπτέμβριο 2025 πραγματοποιήθηκαν 13 συναντήσεις εργοταξίου και ενδιάμεσες συναντήσεις όποτε απαιτείτο για επίλυση τεχνικών θεμάτων πέραν των επισκέψεων των Συντονιστών Μελέτης για επίβλεψη των εργασιών. Οι Συναντήσεις βοήθησαν στην επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων στα Έργα.

Για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, το Πανεπιστήμιο σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο Έργο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ειδικών διεθνών δυσμενών συνθηκών και άλλων εξωγενών παραγόντων που επηρέασαν την πρόοδο του και κρίθηκε να αναλάβει σοβαρές αποφάσεις για την εξέλιξη του Έργου. Με παρεμβάσεις του τόσο προς τον Μηχανικό του Έργου, όσο και προς τον Εργολάβο και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες οδήγησε στην ολοκλήρωση του Έργου. «Δεν συμφωνούμε με τη διαπίστωση για αδυναμία του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διαχείριση του Έργου. Οι απαιτήσεις του αναδόχου αναλόγως της πολυπλοκότητας τους και της συνεργασίας του Αναδόχου εξετάστηκαν σε λογικά πλαίσια ακολουθώντας τις εγκρίσεις από όλα τα Αρμόδια Όργανα», σημειώνει το Πανεπιστήμιο.