Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες, για τον εντοπισμό του μίγματος εκρηκτικής ύλης βάρους 13,6 κιλών, η οποία κλάπηκε την περασμένη Πέμπτη 29.01, από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα κατά την διάρκεια άσκησης του 20ου Λόχου Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς.

Οι έρευνες κινούνται σε δύο φάσεις, εσωτερικά από το ΓΕΕΦ, ως προς τις συνθήκες που οδήγησαν στην εξαφάνιση των εκρηκτικών κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και από πλευράς Αστυνομίας ούτως ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και τα εκρηκτικά.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τις έρευνες εσωτερικά του Στρατεύματος, ανέλαβε αξιωματικός, Ταξίαρχος στον βαθμό, ο οποίος διεξάγει ανακρίσεις και λαμβάνει καταθέσεις από το σύνολο των εμπλεκομένων, ούτως ώστε να συντάξει σχετική έκθεση γεγονότων. Η διαδικασία, αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες εξαιτίας της εμπλοκής αρκετών προσώπων στην υπόθεση.

Από τα στοιχεία της υπόθεσης φαίνεται να εξάγεται το συμπέρασμα ότι προκύπτουν ευθύνες στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που βρίσκονταν στο σημείο, για ελλιπή επιτήρηση των εκρηκτικών και του πεδίου βολής. Άπαντες στην Εθνική Φρουρά και στο Υπουργείο Άμυνας είναι δυσαρεστημένοι, ενώ σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ξεκαθάρισε ότι θα αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου πρέπει.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που περιήλθε στην κατοχή μας, πρόκειται για μίγμα εκρηκτικών υλών, το οποίο περιλαμβάνει και ΤΝΤ, καθώς και άλλα εμπρηστικά συστατικά. Όπως διευκρινίζεται, για να ενεργοποιηθεί το υλικό και να προκληθεί έκρηξη, απαιτείται η χρήση πυροκροτητή.

Όσον αφορά τις έρευνες της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι ανακριτές αφορά τη δράση συλλεκτών μετάλλων, μια πρακτική που, όπως αναφέρεται, συνηθίζεται να παρατηρείται στα πεδία βολής μετά την ολοκλήρωση κάθε άσκησης της Εθνικής Φρουράς.

Με στόχο την αποφυγή δυσάρεστων και δυνητικά επικίνδυνων περιστατικών, αντίστοιχων με εκείνα που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν και αφορούσαν εκρήξεις πυρομαχικών σε εργοστάσια ανακύκλωσης, η Αστυνομία προχώρησε στην έκδοση σχετικής οδηγίας και στην άμεση ενημέρωση τόσο των εμπόρων μετάλλων όσο και των συγκεκριμένων εργοστασίων. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να επιστηθεί η προσοχή, σε περίπτωση που τα 13,6 κιλά υλικού καταλήξουν, μέσω συλλογής ή μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις τους.

Το σενάριο τα εκρηκτικά να κατέληξαν σε χέρια εγκληματικών στοιχείων, παραμένει στο κάδρο των ανακριτών, με τις έρευνες όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ να επεκτείνονται και εκτός Λάρνακας. Η Αστυνομία τηρεί στάση σιγής αναφορικά με την εξέλιξη των ερευνών ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση πληροφοριών και μαρτυριών από το ΤΑΕ Λάρνακας.