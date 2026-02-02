Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης βάρους 13,6 κιλών ΤΝΤ, η οποία εξαφανίστηκε κατά την διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, την περασμένη Πέμπτη 29/01.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι έρευνες των Αρχών επεκτάθηκαν και εκτός της Λάρνακας, σε ορεινή κοινότητα. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τα σενάρια που ερευνώνται είναι είτε τα εκρηκτικά να βρίσκονται στα χέρια εγκληματικών στοιχείων, είτε να έχουν μετακινηθεί από το πεδίο βολής από συλλέκτες μετάλλων και σίδερων, μια πρακτική η οποία όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, συνηθίζεται να συμβαίνει μετά από ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς στα πεδία βολής.

Δεν αποκλείεται -και υπάρχει αυτή η υποψία- ότι το πρόσωπο που παρέλαβε τα εκρηκτικά να μην γνώριζε τι είναι καθώς αυτά ήταν σε μεταλλική συσκευασία. Πριν από την πραγματοποίηση κάθε άσκησης, ειδοποιούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι οικισμοί της περιοχής, ενώ η Εθνική Φρουρά προχωρά και στην ρύθμιση της κυκλοφορίας εκεί και όπου απαιτείται, για την ασφάλεια των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Άυγουστο, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στη Λάρνακα προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, όταν ένας 52χρονος μετέβη στον χώρο με διπλοκάμπινο για να παραδώσει μέταλλα, μεταξύ των οποίων ήταν και στρατιωτικό πυρομαχικό, που είχε συλλέξει.

Το τραγικό συμβάν προστέθηκε σε δεύτερο αντίστοιχο που σημειώθηκε πριν από σχεδόν δύο χρόνια σε άλλο χώρο περισυλλογής μετάλλων στην ίδια περιοχή, με την έκρηξη να τραυματίσει και τότε τρία άτομα. Συγκεκριμένα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 προκλήθηκε έκρηξη από στρατιωτική βομβίδα, που περισυνελέγη από περιοχή η οποία βρίσκεται κοντά στο πεδίο βολής Βούγιες στην Κόσιη. Από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ενας 68χρονος Ελληνοκύπριος, καθώς και δύο αλλοδαποί εργάτες 55 και 50 χρόνων.

Το χρονικό της εξαφάνισης 13,6 κιλών ΤΝΤ

Την Πέμπτη 29/11, αναφέρθηκε εξαφάνιση 13,6 κιλών εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Επιφορτισμένη με το εκρηκτικό υλικό, ήταν μονάδα του Μηχανικού, η οποία θα πραγματοποιούσε τρεις ελεγχόμενες εκρήξεις το μεσημέρι της Πέμπτης γύρω στις 14:00. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εκπαιδευόμενοι τοποθέτησαν ποσότητες εκρηκτικών σε τρία προκαθορισμένα σημεία (φωλιές), σε μεταλλικά κουτιά, βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου της άσκησης. Ακολούθως απομακρύνθηκαν σε απόσταση ασφαλείας αρκετών εκατοντάδων μέτρων και προχώρησαν στην πυροδότηση των εκρηκτικών, μέσω ειδικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η πρώτη και η τρίτη εστία με τα εκρηκτικά εξερράγησαν, ενώ η δεύτερη εστία όχι.

Ακολούθως, για να εξετάσουν το σημείο της έκρηξης, οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν υπερπτήση drone, ούτως ώστε να δουν το κέντρο της έκρηξης και να εξετάσουν αν υπάρχει ποσότητα εκρηκτικών που δεν εξερράγη.

Όπως προκύπτει, οι έρευνες με το drone δεν έφεραν αποτελέσματα και αφού παρήλθε ο χρόνος που απαιτείται για λόγους ασφαλείας, προσέγγισαν το σημείο της έκρηξης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα εκρηκτικά στο δεύτερο σημείο, τα οποία αφορούσαν δύο μηχανισμούς των 15 λιβρών (13,6 κιλά συνολικά), δεν ήταν στο σημείο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή, το πιθανότερο σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών είναι της κλοπής των εκρηκτικών.

Προς το παρόν, η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό στο πεδίο βολής παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται προς κάθε κατεύθυνση.

Οι δηλώσεις του Υπουργου Άμυνας

Εκφράζω τη δυσαρέσκεια μου. «Απαράδεκτο περιστατικό». Όπως με μεγάλη άνεση και ευκολία πλέκω το εγκώμιο των στελεχών όποτε μου δοθεί ευκαιρία, με την ίδια ειλικρίνεια δεν έχω κανένα ενδοιασμό να καταδικάσω τα κακώς έχοντα. Σήμερα που μιλάμε δεν είμαι σε θέση να σας πω που βρίσκονται τα εκρηκτικά. Η ΕΦ διέταξε από την πρώτη στιγμή έρευνα, το ίδιο και η Αστυνομία. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από το δάκτυλο μου ούτε να αποποιηθώ των ευθυνών μου. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχε επιτήρηση. Αν διαπιστωθεί ότι εκείνο το χρονικό διάστημα από την εξαφάνιση των εκρηκτικών, ότι δεν υπήρχε επιτήρηση, τότε εκείνοι που θα έπρεπε να επιτηρούν φέρουν ευθύνες. Κατά πάσα πιθανότητα τα εκρηκτικά έχουν κλαπεί και έχουν περισυλλεγεί από ιδιώτες. Χρειάζεται συγκεκριμένη επεξεργασία για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το εκρηκτικό υλικό.