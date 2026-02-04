Ήρθε η ώρα των τελικών αποφάσεων για την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα.

Η Νομική Υπηρεσία στη βάση προχθεσινών δηλώσεων αξιωματούχου της που δημοσίευσε ο «Φ», αλλά και της χθεσινής γραπτής τοποθέτησης του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης των εισηγήσεων της ανεξάρτητης ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου, και αφορούν ενδεχόμενα αδικήματα που τέθηκαν στο μικροσκόπιο κατά το ανακριτικό έργο.

Από την μακροχρόνια δημοσιογραφική έρευνα για το θέμα, τα όσα προκύπτουν από τις δηλώσεις που έγιναν από πλευράς κ. Λυκούργου από την Κυριακή μέχρι και χθες, τα όσα πληροφορείται ο «Φ» κι εκτιμήσεις νομικών κύκλων, θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Κούμας και οι άλλοι ύποπτοι για την υπόθεση ελέγχθηκαν για τρία αδικήματα.

Ασυμβίβαστο

Το πρώτο αφορά το ασυμβίβαστο, όπως καταγράφεται στο άρθρο 14 του Νόμου του 2017 «περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων». Προβλέπει κάθειρξη μέχρι και τρία έτη. Η νομοθεσία προνοεί την προαναφερθείσα ποινή σε περίπτωση παράγοντα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, «συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ή συστηματικά με το στοίχημα και/ή αθλητικά γεγονότα ή έχει την εν λόγω δραστηριότητα ως πάρεργο».

Νομιμοποίηση εσόδων

Για όσους γνωρίζουν την υπόθεση και άκουσαν τοποθετήσεις της κ. Λυκούργου περί κακουργημάτων και ελέγχου τραπεζικών δεδομένων υπόπτων, αναφέρουν με σχετική βεβαιότητα πως εξετάστηκε το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Νομομαθές πρόσωπο ανέφερε στον «Φ» : «Αν θεωρείται τεκμηριωμένο το ασυμβίβαστο σε σχέση με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τότε αυτή η πράξη καθίσταται παράνομη και αν απέφερε οποιοδήποτε έσοδο, τότε η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων μπαίνει στο κάδρο».

Θυμίζουμε πως η ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια Αλεξάνδρα Λυκούργου στην κυριακάτική της συνέντευξη στην Κατερίνα Ηλιάδη («Πολίτης», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν αξιόπιστα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την καταχώριση κατηγορητηρίου και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον του Δικαστηρίου, με κατηγορίες για τη διάπραξη πλημμελημάτων και κακουργημάτων».

Άρνηση συνεργασίας

Ένα αδίκημα που θεωρείται βέβαιο πως είναι στο κάδρο της υπόθεσης, έχει να κάνει με άρνηση αξιωματούχων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να συνεργαστούν με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού και, συγκεκριμένα, τους ερευνώντες λειτουργούς που ολοκλήρωσαν το πόρισμά τους το φθινόπωρο του 2023. Κατά τη διάρκεια του έργου των -διορισμένων από την Επιτροπή- ερευνώντων λειτουργών, Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιο Θ. Ευθυμίου, παράγοντες της ΚΟΠ αρνήθηκαν να διαβιβάσουν οικονομικές καταστάσεις, ούτε ανταποκρίθηκαν σε κλήτευση για κατάθεση.

Μας υποδείχθηκε ότι τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να εμπίπτουν στα άρθρα 7 και 17 της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων.

Θυμίζουμε ότι στις 2 Ιουλίου ο «Φ» με ρεπορτάζ του για την ποινική έρευνα, επανέφερε το ζήτημα της άρνησης συνεργασίας με αφορμή τις ανακριτικές καταθέσεις που λήφθηκαν από τον Γιώργο Κούμα και δυο διοικητικούς λειτουργούς της ΚΟΠ. Για τον έναν εκ των λειτουργών σημειώναμε ότι «όταν τον είχε καλέσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνάς της για τα τηλεοπτικά, δεν είχε ανταποκριθεί».

Τον τελευταίο λόγο

Όλα αυτά, βέβαια, στη θεωρία για την ώρα, καθώς η Γενική Εισαγγελία έχει τον τελευταίο λόγο. Οι εισηγήσεις που συνοδεύουν το πόρισμα της ανεξάρτητης ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου, εξετάζονται από αρμόδιους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης. Αυτό που θα αποφασιστεί είναι η καταχώρηση ή μη υπόθεσης στο Δικαστήριο. Όποια κι αν είναι η τελική απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, αυτή θα συνοδευτεί και από μακροσκελή ανακοίνωση, όπως γράψαμε και στη χθεσινή μας έκδοση.

Δηλώσεις από Γιώργο Σαββίδη και απάντηση από Λυκούργου

«Θα έπρεπε να αποφεύγεται η δημόσια συζήτηση»

Χθες, λίγο πριν από το μεσημέρι, ο Γενικός Εισαγγελέας τοποθετήθηκε γραπτώς με αφορμή τα όσα δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες η κ. Αλεξάνδρα Λυκούργου, εμφανώς προβληματισμένη από την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης. Θυμίζουμε πως παρέδωσε το πόρισμά της τον Μάιο, ενώ η διαδικασία των ανακριτικών καταθέσεων και η παράδοση του σχετικού υλικού ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου

Ο κ. Σαββίδης στη γραπτή του το τοποθέτηση, αν και περιεκτικός, δεν απέφυγε εμμέσως να εκφράσει διαφωνία με τα όσα είπε δημοσίως η κ. Λυκούργου. Ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος της Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατακλείδα του: «θεωρώ ότι η όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ποινικών ανακρίσεων θα έπρεπε να αποφεύγεται».

Το πλήρες κείμενο της γραπτής του τοποθέτησης:

«Σε σχέση με τα όσα αναφέρονται και καταγράφονται δημόσια ως προς την εξέταση, από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, του πορίσματος της ποινικής ανακρίτριας που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα για να συνδράμει τις έρευνες της Αστυνομίας για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), ξεκαθαρίζω τα εξής: Η Νομική Υπηρεσία, υπεύθυνα ενεργώντας, δεν συζητά δημόσια υποθέσεις οι οποίες ευρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση ή αξιολόγηση. Αυτή είναι πάγια πρακτική της Νομικής Υπηρεσίας και αποσκοπεί στην προστασία της ποινικής διαδικασίας. Όταν υπάρχει κατάληξη είτε καταχωρούνται ποινικές υποθέσεις είτε, αν αποφασιστεί το αντίθετο σε υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, εκδίδεται ανακοίνωση αιτιολογώντας την απόφαση. Η αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας της, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τελικές αποφάσεις σύντομα.

Στο μεταξύ, θεωρώ ότι η όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ποινικών ανακρίσεων θα έπρεπε να αποφεύγεται».

Αργότερα το μεσημέρι η κ. Λυκούργου κληθείσα να κάνει σχόλια από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε πως «η κοινή γνώμη, θεωρώ ότι πρέπει πλέον να ενημερώνεται για τόσο σοβαρά θέματα και την εξέλιξη που πιθανόν να έχουν». Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, όσα έχω αναφέρει στις δημόσιες μου αναφορές, δεν υπερβαίνουν τη συνθήκη του απολύτως αναγκαίου και του απολύτως ανάλογου και ούτε θίγουν κανενός τα νόμιμα συμφέροντα ή το τεκμήριο της αθωότητας».

Στις ίδιες δηλώσεις της υπογράμμισε ότι στόχος της ήταν να διασφαλίσει πως μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν θα «σταλώσει».

«Το κράτος έχει διαθέσει δημόσιους πόρους για να μπορέσουμε εγώ και τα τέσσερα μέλη της Αστυνομίας, που υπηρετούν στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, να διεξάγουμε και να φέρουμε σε πέρας την έρευνα μας», επεσήμανε. «Η κοινή γνώμη ήταν ενήμερη διότι επρόκειτο και πρόκειται για μια προβεβλημένη υπόθεση. Συνεπώς έχει δικαίωμα να ξέρει το τι μέλλει γενέσθαι και κατά πόσον θα πάρει ή όχι το δρόμο της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.