Στα δικαστήρια μεταφέρθηκε και επίσημα η εσωκομματική διαμάχη στον ΔΗΣΥ, καθώς την ερχόμενη Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ορίστηκε η αστική αγωγή που καταχώρισε ο βουλευτής Λεμεσού, Νίκος Σύκας, κατά της απόφασης αποκλεισμού του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Σήμερα Παρασκευή ήταν ορισμένη η υπόθεση στο Πολιτικό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου πήρε αναβολή, ώστε να επιδοθεί στο ΔΗΣΥ. Ακολούθως, από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού πρέπει να εμφανιστεί δικηγόρος που θα εκπροσωπεί το κόμμα και να τοποθετηθεί κατά πόσο θα αποδεχθεί την έκδοση προσωρινού διατάγματος.

Ο κ. Σύκας κατέθεσε και αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της απόφασης του κόμματος μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής.

Η αγωγή του κ. Σύκα κατά του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι είναι παράνομη και λανθασμένη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος της καταγγελίας της πρώην συντρόφου του για την κατά ισχυρισμόν βιαιοπραγία εναντίον της, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, αυτός βρίσκεται ακόμη στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών οδηγιών.

Όπως έγραψε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του το philenews, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος διαβιβάστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και ακολούθως για να δοθούν οδηγίες προς το Κλιμάκιο του ΤΑΕ Λεμεσού, μη αποκλείοντας την καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου.