Ο συντονισμός Κύπρου και Ελλάδας στα θέματα στέγασης, στο πλαίσιο των ενεργειών που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη βάση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, καθώς και η συνεργασία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των δύο χωρών, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν σήμερα, στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελληνικής Δημοκρατίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου και Δόμνα Μιχαηλίδου αντάλλαξαν απόψεις για θέματα στεγαστικής πολιτικής, με έμφαση στις ενέργειες που υλοποιούν οι δύο χώρες σε εθνικό επίπεδο για ενίσχυση της προσιτής στέγασης.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στην έλλειψη προσιτής στέγασης που παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει προεκτάσεις, ανάμεσα σε άλλα, στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.

«Ως Κυπριακή Προεδρία έχουμε θέσει ως προτεραιότητα το θέμα της προσιτής, οικονομικής και βιώσιμης στέγης. Παρά το ότι η στεγαστική πολιτική είναι αρμοδιότητα πρωτίστως των κρατών μελών, είναι μια κοινή πρόκληση που χρήζει κοινής αντιμετώπισης», δήλωσε ο κ. Ιωάννου.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, που παρουσιάστηκε υπό την Κυπριακή Προεδρία στις αρχές Φεβρουαρίου στους αρμόδιους Υπουργούς της ΕΕ, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας είναι να προχωρήσει η συζήτηση επί του Σχεδίου. «Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους, ένας εκ των οποίων είναι η ενίσχυση του διαλόγου, η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών», είπε.

Αναφορικά με τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Ιωάννου είπε ότι συμφωνήθηκε η συνέχιση και η ενίσχυση της συνεργασίας, μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων, με στόχο οι πολιτικές που σχεδιάζονται να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο συντονισμένες.

«Έχω διαβεβαιώσει τη φίλη Υπουργό ότι είμαστε στη διάθεσή της για οτιδήποτε χρειάζεται στο πλαίσιο της Προεδρίας μας και ευελπιστώ και είμαι βέβαιος για μια πολύ ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Από πλευράς της, η Ελληνίδα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη σημερινή συνάντηση, εξέφρασε την υπερηφάνεια της ελληνικής πλευράς για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναφορικά με τη σημερινή συνάντηση, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο σημαντικό ζήτημα της στέγασης και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλα τα κράτη μέλη για την άμβλυνσή του. Όπως είπε, οι δύο χώρες έθεσαν στο επίκεντρο των επαφών τους τη στέγαση, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διακρατικών συναντήσεων υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Η Κύπρος, τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης της προσφοράς στεγαστικού αποθέματος, όσο και στο κομμάτι της ζήτησης, της άμβλυνσης δηλαδή του κόστους των νοικοκυριών και της διευκόλυνσής τους για την προσιτή στέγη, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κρατικό φορέα της Κύπρου, τον ΚΟΑΓ, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισχυρή κυβερνητική ώθηση στο κομμάτι αυτό, της βοήθειας του στεγαστικού προβλήματος», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική που εφαρμόζει η Ελληνική Κυβέρνηση για να αμβλύνει το στεγαστικό πρόβλημα, η Ελληνίδα Υπουργός είπε ότι υλοποιείται ένα πολύπλευρο σχέδιο με 44 διαφορετικές δράσεις, €7 δισ., με την αξιοποίηση μιας πληθώρας εργαλείων είτε στεγαστικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο σε πάνω από 22.000 νοικοκυριά, είτε με επιστροφές ενοικίων σε 1 εκ. νοικοκυριά, είτε με προγράμματα όπως το «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για 20.000 νοικοκυριά.

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να ξέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται σκληρά και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την Προεδρία της», ανέφερε η ίδια.

«Εργάζεται πολύ σκληρά για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, είναι τιμή να έχουμε τον Υπουργό να το παρουσιάζει μαζί με τον Επίτροπο και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε η μεσογειακή φωνή, η φωνή της Νότιας Ευρώπης, να παραμείνει και να γίνει ακόμα πιο δυνατή, έτσι ώστε να καταφέρουμε κεντρικά να επιλύσουμε αυτό το διεθνές και ευρωπαϊκό πλέον πρόβλημα», σημείωσε καταληκτικά η Ελληνίδα Υπουργός.

ΚΥΠΕ