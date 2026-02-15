Την αναβάθμιση περίπου 300 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) τύπου «Λεωνίδας» επιθυμεί το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και παράτασης του χρόνου ζωής υφιστάμενων οπλικών συστημάτων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος εκσυγχρονισμού προϋποθέτει την συμμετοχή της Ελλάδας, η οποία διαθέτει επίσης σημαντικό αριθμό οχημάτων του ίδιου τύπου.

Όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ, Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονταν σε συζητήσεις, με δεδηλωμένη την επιθυμία της κυπριακής πλευράς να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να πάρει «σάρκα και οστά» ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων μέσω του προγράμματος SAFE.

Σημειώνεται ότι, για να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού μέσω SAFE, έπρεπε η Αθήνα να εκδήλωνε και επίσημα το ενδιαφέρον της. Αυτό συμβαίνει διότι το πρόγραμμα προβλέπει αυστηρά ότι οι συλλογικές προμήθειες (joint procurements) μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη.

Όπως πληροφορείται το philenews, η Αθήνα διατηρεί ακόμη τις επιφυλάξεις της σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΤΟΜΠ Λεωνίδας, χωρίς ωστόσο η συζήτηση να έχει οριστικοποιηθεί. Όπως προκύπτει μέσα από τις συζητήσεις, το συγκεκριμένο όχημα δεν βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Αθήνας, ενώ προωθείται έντονα η αναβάθμιση των αμερικανικής κατασκευής ΤΟΜΠ M113, ένα όχημα το οποίο ο Ελληνικός Στρατός, διαθέτει σε πολύ μεγάλους αριθμούς.

Η πρόταση για τα Λεωνίδας

Η πρόταση για αναβάθμιση των ΤΟΜΠ «Λεωνίδας», έγινε από την ελληνική εταιρεία EODH και εντάσσεται στη λογική αξιοποίησης υφιστάμενων μέσων με στοχευμένες βελτιώσεις, που θα αυξήσουν σημαντικά την επιχειρησιακή τους αξία. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στον τομέα της θωράκισης και της αναβάθμισης τεθωρακισμένων οχημάτων και έχει παρουσιάσει κατά καιρούς πακέτα εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν ενίσχυση θωράκισης, βελτιώσεις στην επιβιωσιμότητα του πληρώματος και αναβάθμιση κρίσιμων υποσυστημάτων.

Η αναβάθμιση των «Λεωνίδας» που προτείνει η εταιρεία, είναι συνολική και θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει επιχειρησιακό όφελος με συγκριτικά χαμηλότερο κόστος από την πλήρη αντικατάσταση του στόλου, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα, θα μπορούσε να υπάρξει και εμπλοκή της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας για την ενσωμάτωση καινοτόμων υποσυστημάτων που θα πρόσθεταν στο όχημα μεγαλύτερες δυνατότητες.