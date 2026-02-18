Εκτός κινδύνου θεωρείται πλέον η κατάσταση του 24χρονου που τραυματίσθηκε ενωρίτερα σήμερα στην Πάφο. Η Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αλλοδαπός άντρας, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, σήμερα στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 24χρονος αλλοδαπός με καταγωγή την Αίγυπτο είναι κάτοικος Λεμεσού και εργαζόταν στην οροφή κτηρίου στην Πάφο, για την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέπεσε στο έδαφος, από ύψος 11 μέτρων περίπου.

Μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Νοσοκομείο Πάφου, για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Αστυνομία από το νοσοκομείο, ο 24χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ως σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Φέρει τραύματα στον αυχένα, στο κεφάλι και στη λεκάνη, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.