Σε τρεις βασικές συστάσεις για την προστασία των δασών και της υπαίθρου ενόψει του τριημέρου 21–23 Φεβρουαρίου προχώρησε το Τμήμα Δασών, καλώντας το κοινό να επιδείξει αυξημένη προσοχή κατά τις εξορμήσεις του για τις απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα.

Στην ανακοίνωσή του τονίζεται ιδιαίτερα ότι το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε στην ύπαιθρο απαγορεύεται, εκτός μόνο για την παρασκευή φαγητού εντός των ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων χώρων που βρίσκονται σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους.

Σημειώνεται επίσης ότι, το άναμμα φωτιάς εντός των κρατικών δασών ή σε απόσταση 2 χλμ από τις παρυφές του, συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι €25.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί. Η δε πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 12 χρόνια ή με πρόστιμο €100.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Υπογραμμίζεται ότι κατά την έξοδο στα δάση και την ύπαιθρο, αποφεύγεται το κόψιμο ή την εκρίζωση αγριολούλουδων και θάμνων, αφού αρκετά από αυτά είναι αυστηρά προστατευόμενα, ενώ κάποια μπορεί να είναι ενδημικά ή και να κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Το Τμήμα Δασών προτρέπει επίσης το κοινό να φροντίζει ώστε ο χώρος να παραμείνει καθαρός με το τέλος της εξόρμησής του, με τοποθέτηση όλων των απορριμμάτων που δημιουργούμε σε σκυβαλοδοχεία «ή τα παίρνουμε μαζί μας». Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι αν τα αφήσουμε, ακόμη και μέσα σε πλαστικές σακούλες, θα διασκορπιστούν από αδέσποτα σκυλιά, γάτες και αλεπούδες.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Δασών ενημερώνει το κοινό ότι επειδή σε ορισμένες περιοχές παρατηρείται προσβολή των πεύκων από το έντομο της πιτυοκάμπης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Συνιστάται η αποφυγή παραμονής κάτω ή κοντά σε προσβεβλημένα πεύκα καθώς και η επαφή με την κάμπια ή τη φωλιά της. Σημειώνεται ότι, όποιος έλθει σε επαφή με την κάμπια του εντόμου ή με τις φωλιές της και παρουσιάσει δερματικό πρόβλημα, θα πρέπει να αποταθεί για ιατρική συμβουλή και φροντίδα.

ΚΥΠΕ