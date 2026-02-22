Η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας προκαλεί έντονη ανησυχία, με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να ζητά την άμεση λήψη μέτρων για αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου, καθώς και αποζημίωση των κτηνοτρόφων, προειδοποιώντας παράλληλα για πιθανές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, την τυροκομία και την παραγωγή χαλλουμιού.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Πολύ μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας.

Η κτηνοτροφία μας κινδυνεύει και οι επιπτώσεις στην τυροκομία και στο κατ’ εξοχήν προϊόν εξαγωγής – το χαλλούμι – παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Χωρίς πανικό, αλλά με υπευθυνότητα και αυστηρότητα, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα.

Ως Οικολόγοι ζητούμε τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα.

Όσοι ευθύνονται για την παράνομη εμπορία ζώων και σανού από τα κατεχόμενα πρέπει να λογοδοτήσουν.