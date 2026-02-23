Τροχαίο ατύχημα μεταξύ τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού παρά το ύψος της Αλάμπρας με αποτέλεσμα ένα πρόσωπο να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ στον αυτοκινητόδρομο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση λόγω του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω της οδικής σύγκρουσης που συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος της Αλάμπρας, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες και να χρησιμοποιούν επίσης την έξοδο Μοσφιλωτής προς Λευκωσία.