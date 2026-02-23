Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των Kτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, καθώς αύριο αναμένεται η άφιξη ειδικής ομάδας Ευρωπαίων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων στο νησί.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν στην επώδυνη αλλά αναγκαία διαδικασία της θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων για την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς. Συνολικά, η διαδικασία αφορά 13.156 ζώα, εκ των οποίων τα 260 είναι αγελάδες και τα υπόλοιπα αιγοπρόβατα. Τα ζώα προέρχονται από τις 11 συνολικά μολυσμένες μονάδες, μιας αγελάδων και των υπόλοιπων αιγοπροβάτων.

Η κάθοδος των ειδικών συνοδεύεται από την πολυαναμενόμενη πρώτη παρτίδα εμβολίων, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας που θεωρείται το κλειδί για τον περιορισμό της κρίσης.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες για επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, επιβεβαίωσε την άμεση ανταπόκριση της ΕΕ. «Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται πράξη.

Η παρουσία των εμπειρογνωμόνων και η άμεση προμήθεια των εμβολίων αποτελούν το πιο ισχυρό όπλο μας για την προστασία των μονάδων μας και του πρωτογενούς τομέα», δήλωσε η Υπουργός. Σημείωσε δε ότι ζήτησε και οικονομική βοήθεια.

Σημαντικό ρόλο στη γρήγορη μεταφορά των δόσεων έπαιξε ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Όλιβερ Βαρχέλι, ο οποίος συντόνισε τις διαδικασίες ώστε οι δόσεις να φτάσουν στην Κύπρο ταυτόχρονα με το κλιμάκιο των ειδικών. Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή του πρωτοκόλλου εμβολιασμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε, οι εμβολιασμοί ξεκινούν αμέσως μετά την άφιξη των σκευασμάτων.

Η εκστρατεία θα εστιαστεί αρχικά σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται σε ακτίνα 5 -10 χιλιομέτρων από την κοινότητα της Ορόκλινης.

Στόχος η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από το σημείο μηδέν, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά σε γειτονικές περιοχές.