Θέλουν να σώσουν ό,τι σώζεται στην Αραδίππου μετά των εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε δύο μονάδες (η μία στο δημοτικό διαμέρισμα Κελλιών). Η περιοχή, που διαθέτει μια από τα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά κεφάλαια της Κύπρου, με πολλές χιλιάδες αγελάδες, αιγοπρόβατα και χοίρους, βρίσκεται από χθες στη δίνη του αφθώδους πυρετού, με τους κτηνοτρόφους να είναι ανάστατοι.

Γι’ αυτό το λόγο, το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου συνήλθε εκτάκτως το πρωί της Τρίτης (24/2) και αποφάσισε νέα μέτρα με στόχο την προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος έλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία υδατοδεξαμενών απολύμανσης εδώ και δύο εικοσιτετράωρα. Σήμερα αποφασίστηκε επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Χριστόδουλος Πάρτου, πως θα δημιουργηθούν νέες υδατοδεξαμενές απολύμανσης, ενώ θα εφοδιαστούν με νερό οι κρατικές υπηρεσίες (Πυροσβεστική και Τμήμα Γεωργίας).

«Επίσης, όπως έχει αποφασίσει και το κράτος, θ’ αποκόψουμε όλους τους δρόμους που οδηγούν στις κτηνοτροφικές περιοχές και θα παραμείνει μόνο μία είσοδος-έξοδος, για να ελέγχουμε ποιοι εισέρχονται και ποιοι εξέρχονται. Ακόμα πιο σημαντικό είναι πως έχουμε πάρει απόφαση ότι θ’ αγοράσουμε ειδικά σφουγγάρια, τα οποία θα τοποθετήσουμε σε κάποιους δρόμους που δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε δεξαμενές για να επισπεύσουμε τη χρήση τους», ανέφερε ο κ. Πάρτου, εκφράζοντας παράπονα για το κράτος.

«Έχουν γίνει δύο συσκέψεις από το κράτος και έπρεπε ο Δήμος Αραδίππου να ήταν παρών, γιατί είναι ένας Δήμος που έχει πρόβλημα και έχει μεγάλη κτηνοτροφική περιοχή. Νομίζω πως θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς απόφαση, για να μην λαμβάνουν άλλοι αποφάσεις για μας μόνο», σημείωσε και πρόσθεσε πως δεν έχουν ενημέρωση εάν υπάρχουν θετικά κρούσματα και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. «Περαιτέρω δεν μας έχουν ενημερώσει τίποτα, αναμένουμε και συνήθως τα πλείστα τα μαθαίνουμε από εσάς (ΜΜΕ)», τόνισε.

Ο κ. Πάρτου ανέφερε πως υπάρχει συντονισμός με τον Δήμο Αθηένου για να κλείσουν κάποιοι κοινοί αγροτικοί δρόμοι και εξέφρασε την ελπίδα να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη. Κληθείς να πει εάν θεωρεί πως υπήρξε κωλυσιεργία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ανέφερε: «Το μόνο που ξέρω είναι πως ήρθε και μας βρήκε αυτή η ασθένεια. Το εάν έπρεπε να κάνουν περισσότερα ή λιγότερα δεν το ξέρω. Είναι θέμα διαδικασιών του κράτους. Το κράτος θεωρώ πως έπρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Δυστυχώς, ήρθε και μας βρήκε και μας και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Ελπίζουμε να παραμείνει εδώ. Το θεωρώ, όμως, αδύνατο τουλάχιστον από αυτά που έχω πάρει αυτό το τριήμερο. Ελπίζω να διαψευστώ».

Σημειώνοντας πως εάν χρειαστεί ο Δήμος θα στηρίξει και οικονομικά τους αγρότες, κάλεσε το κράτος να τους στηρίξει ακόμα και στον ψυχολογικό τομέα. «Δεν νομίζω πως θα είναι αρκετή η οικονομική στήριξη από τον Δήμο. Η οικονομική στήριξη πρέπει να προέλθει από το κράτος. Πρέπει να έρθει αρωγός να δει τι θα χάσουν διότι μιλούμε όχι μόνο για τα ζώα τους, αλλά για απώλεια κέρδους και ίσως πάρει και περισσότερο από ένα χρόνο να επανέλθει στην καθημερινότητα η κτηνοτροφική μονάδα. Φανταστείτε μια μονάδα που είναι θετική να την κλείσουν. Θα πρέπει να γίνουν ψεκασμοί και από πού θα αγοράσουν νέα ζώα, πότε θα αρχίσουν να παράγουν νέο γάλα; Και όπως έχω πει ξανά δεν είναι μόνο η οικονομική στήριξη, πρέπει κάποιος να τους δει. Χρειάζονται και ψυχολογική στήριξη οι άνθρωποι, είναι καταβεβλημένοι, το βλέπω στα πρόσωπά τους κάθε μέρα, τουλάχιστον το τελευταίο τριήμερο. Θέλουν βοήθεια, πρέπει να έρθουν να τους δουν».