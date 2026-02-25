Έκθεση ζωγραφικής από έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Η έκθεση με τίτλο «Χρυσή Κορδέλα», διοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων της Παιδοογκολογικής Μονάδας.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση «Χρυσή Κορδέλα» πραγματοποιήθηκε εις μνήμην της Ίριδας Βιολάρη.

Σε δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς τόνισε ότι «αυτά τα μικρά έργα τέχνης, δημιουργημένα από πολύ μικρά χεράκια, μεταφέρουν τα πιο δυνατά συναισθήματα. Αφηγούνται ιστορίες χωρίς λόγια. Μιλούν για δύναμη, για όνειρα και για την απίστευτη δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε παιδί. Για πρώτη φορά, οι φωνές αυτών των παιδιών ακούγονται στην καρδιά της Ευρώπης. Όσοι στάθηκαν μπροστά στους πίνακες έβλεπαν γενναία πρόσωπα. Έβλεπαν οικογένειες που αρνήθηκαν να λυγίσουν. Έβλεπαν γιατρούς και νοσηλευτές που παλεύουν καθημερινά για κάθε παιδική ανάσα. Έβλεπαν παιδιά που συνεχίζουν να δημιουργούν φως, ακόμη και όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με το σκοτάδι».

«Και το πιο σημαντικό, βλέπουμε παιδιά που συνεχίζουν να χαμογελούν, να ονειρεύονται και να δημιουργούν, ακόμη κι όταν αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους», πρόσθεσε ο Λουκάς Φουρλάς. Επισήμανε, μάλιστα, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά που δημιούργησαν τα σχέδια, «σήμερα δεν βρίσκονται πια μαζί μας».

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική εμπειρία μετατράπηκε σε συλλογική αποστολή. Ας μην μείνει αυτή η έκθεση μια όμορφη στιγμή συγκίνησης. Ας γίνει δέσμευση. Ας γίνει ευθύνη. Ας γίνει πράξη. Γιατί ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το φως μπορεί να νικήσει. Και το φως αυτό έλαμψε από τις καρδιές των παιδιών μας», ανέφερε ο κ. Φουρλάς.

Παρούσα στα εγκαίνια της έκθεσης, ήταν και η τέως Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η οποία τόνισε πως όταν βλέπει αυτά τα έργα τέχνης, βλέπει περισσότερα από χρώματα σε χαρτί, βλέπει φαντασία. «Είναι η πρώτη φορά που εκπέμπεται τόσο φως στο Κοινοβούλιο. Να ξέρετε ότι μετά την καταιγίδα, πάντα βγαίνει το ουράνιο τόξο και τα χρώματα του ουράνιου τόξου αποτυπώνονται στα σχέδια των παιδιών.»

Απευθυνόμενη στους γονείς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα συνεχίσουμε να πολεμούμε αυτό που ξεκινήσαμε. Να μαχόμαστε κατά του καρκίνου και να βοηθάμε τις οικογένειες.»

Στο Ευρωκοινοβούλιο παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό και η δασκάλα του Παιδοογκολογικού Τμήματος Ελένη Αναστασίου, ενώ η έκθεση θα πραγματοποιηθεί και στην Κύπρο.