Στις 6 Μαΐου θα απαντήσει ο Γιώργος Κούμας στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με τις ιδιότητες που διατηρούσε και ενδεχομένως να συνιστούν ασυμβίβαστο.

Η κατηγορούσα Αρχή δεν είχε παραδώσει ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό και έτσι, όπως ήταν επόμενο, ζητήθηκε αναβολή από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο Επαρχιακός Δικαστής, Χαράλαμπος Μάριος Καραπατάκης, όρισε, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ημερομηνία για απάντηση στις κατηγορίες, αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα γίνει αυτό.

Όπως, άλλωστε, ανέφερε ο εκ των δικηγόρων του Χρίστος Τριανταφυλλίδης ενδεχομένως να εγερθούν ζητήματα από τη δική του πλευρά.

Όπως διευκρινίστηκε από την εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας, Άννα Ματθαίου, το μαρτυρικό υλικό αποτελείται από τέσσερα κουτιά αρχειοθέτησης (box files).

Ως όρος εγγύησης για παρουσία του κ. Κούμα στην επόμενη δικάσιμο ορίστηκε να υπογράψει προσωπικά για το ποσό των €100.000 και ταυτόχρονα να εγγυηθεί τρίτο πρόσωπο.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης σχολίασε ενώπιον της έδρας πως η διευθέτηση αυτή είναι για τυπικούς λόγους και ότι είναι «στα όρια του Αισώπου ν μην εμφανιστεί στη δίκη», αναφερόμενος στον πελάτη του.

Η κ. Άννα Ματθαίου είπε από τη δική της πλευράς ότι ο λόγος που υπήρξε η ανάγκη για εγγύηση αυτού του ύψους έχει να κάνει με τα ταξίδια του κατηγορούμενου στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους και κατ΄ επέκταση την ανάγκη που απορρέει να διασφαλιστεί η παρουσία του στην επόμενη δικάσιμο.

Οι ιδιότητες για τις οποίες ελέγχεται και δικαστικά ο κ. Κούμας αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ, δηλαδή αρχικά ως αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, την TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και την TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Η συνεργασία

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί ακριβώς προέκυπτε το ασυμβίβαστο που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.

Οι πέντε που πλήρωναν

Ο κ. Κούμας ως ανώτερος αξιωματούχος της ΚΟΠ, μέσω των δυο εταιρειών του πρόσφερε τις πιο πάνω υπηρεσίες εκμετάλλευσης τηλεοπτικού αθλητικού προϊόντος στις/στους ακόλουθες/ους οργανισμούς/οντότητες:

>> Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

>> Στην GO PLC (GO TV – Πρώην MTN TV).

>> Στη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.

>> Στην Cablenet.

>> Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το προϊόν αφορούσε τηλεοπτική παραγωγή αθλητικών γεγονότων, όπως πρωτάθλημα α΄ κατηγορίας, αγώνες κυπριακές καλαθόσφαιρας και ιπποδρομίες.

Συμβάσεις 11ετίας

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις δυο εταιρείες συμφερόντων του κ. Κούμα που παρήγαγαν αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν και πρόσφεραν συναφείς υπηρεσίες, δηλαδή η TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED (κατηγορούμενη «1») και η TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD (κατηγορούμενη «2»).

Οι κατηγορίες περί ασυμβίβαστου περιλαμβάνουν συμβάσεις από το 2014 μέχρι και το 2025. Εννοείται πως για συμβάσεις που είχαν εκπνεύσει πριν από το 2017 όταν ποινικοποιήθηκε με νομοθεσία το ασυμβίβαστο (Περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου), δεν υπάρχουν κατηγορίες.

€6,5 εκατ.

Οι δυο τελευταίες κατηγορίες αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για το συνολικό ποσό των €6.562.447. Αφορούν τα κέρδη που είχαν οι δυο συγκατηγορούμενες εταιρείες του -TRIPLE AAA PRODUCTIONS και TRIPLE AAA VILLAGE- όλα αυτά τα χρόνιια. Η πρώτη είχε έσοδα €4.994.698 και η δεύτερη €1.567.749.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα κληθούν να καταθέσουν συνολικά 33 μάρτυρες.