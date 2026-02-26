Στις ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς εργοδότησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία του θεσμού και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην σημερινή Επιτροπή Άμυνας της Βουλής.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και παρουσιάστηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, στο πλαίσιο της συνέχισης αυτεπάγγελτης εξέτασης των προβλημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή του θεσμού, χαρακτηρίστηκαν από το σύνολο των βουλευτών, ως θετικά για την αναζωογόνηση του θεσμού.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο θεσμός των ΣΥΟΠ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα τη μαζική αποχώρηση προσωπικού. Η επαγγελματική αναβάθμιση, όπως σημείωσε, ξεκίνησε το 2024 με την παραχώρηση δύο επιδομάτων ύψους 100 και 200 ευρώ, καθώς και με τη μισθολογική αναβάθμιση από την κλίμακα Α1 στην Α2.

Το νέο πακέτο μέτρων, περιλαμβάνει την παράταση της μέγιστης διάρκειας υπηρεσίας έως το 57ο έτος ηλικίας, καθώς και τη δυνατότητα κατάταξης στον θεσμό από την ηλικία των 35 ετών αντί των 27 ετών που ίσχυε προηγουμένως.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι ΣΥΟΠ που συμπληρώνουν 10 έτη υπηρεσίας θα μπορούν να διεκδικούν μονιμότητα ως Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί (ΣΥΠ), στις θέσεις που κενώνονται κάθε χρόνο. Όπως είπε ο κ. Πάλμας, το 2026 αναμένεται να κενωθούν περίπου 250 θέσεις ΣΥΠ, τις οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν ΣΥΟΠ, που θα επιτύχουν σε διαδικασίες εξετάσεων. Ο Υπουργός είπε ότι κάποιοι ΣΥΟΠ, θα έχουν την ευκαιρία να ανελιχθούν μέχρι και τον βαθμό του Αρχιλοχία και την μισθολογική κλίμακα Α8. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτό να μονιμοποιηθούν όλοι, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία μέχρι το 57ο έτος.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και βελτίωση των επιδομάτων, με αύξηση του βασικού επιδόματος από 100 σε 150 ευρώ και από 200 σε 250 ευρώ για ειδικότητες υψηλής επιχειρησιακής απαίτησης, όπως οι ειδικές δυνάμεις, οι ναρκαλιευτές, οι χειριστές βαρέων οχημάτων, νοσηλευτές και οι δικυκλιστές της Στρατονομίας. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ΣΥΟΠ που αποχώρησαν και επανεντάσσονται στην Εθνική Φρουρά, εφόσον βρίσκονται εντός ηλικιακού ορίου, θα μπορούν να συνυπολογίσουν τα προηγούμενα έτη υπηρεσίας τους τόσο για σκοπούς μονιμότητας όσο και για συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, χαρακτήρισε τα μέτρα καθοριστικά για να καταστεί ο θεσμός πιο ελκυστικός, υπογραμμίζοντας ότι, πέραν της ηλικιακής διάστασης, προέχει η διατήρηση επαρκών αριθμών και έμπειρου προσωπικού. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, ανέφερε ότι προωθείται τροποποίηση ώστε οι ΣΥΟΠ που μετατρέπονται σε ΣΥΠ να μην υφίστανται μισθολογική υποβάθμιση, αλλά να λαμβάνουν ίσες ή και υψηλότερες απολαβές, στην περίπτωση που δεν θα λαμβάνουν επιδόματα στα νέα τους καθήκοντα.

Στη συζήτηση, βουλευτές εξέφρασαν τόσο τα συγχαρητήρια στήριξή τους στο Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, όσο και προβληματισμούς. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας έκανε λόγο για θετική εξέλιξη που μπορεί να φέρει την «άσπρη μέρα» στον θεσμό, θέτοντας ωστόσο ερωτήματα για την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας της πρώτης γραμμής και για τα κίνητρα προσέλκυσης νέων υποψηφίων.

Άλλοι βουλευτές χαρακτήρισαν τους ΣΥΟΠ βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις αυτές προσφέρουν την προοπτική και το μέλλον που ζητούσε εδώ και χρόνια το προσωπικό.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Άμυνας αναγνώρισε ότι το ηλικιακό ζήτημα αποτελεί παράγοντα προβληματισμού, ωστόσο υπογράμμισε ότι τα οφέλη υπερτερούν, σημειώνοντας πως «είναι προτιμότερο να διατηρηθούν έμπειρα στελέχη μέχρι τα 57, παρά να χαθούν 1.000 με 1.500 άτομα από την Εθνική Φρουρά».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης χαρακτήρισε ως μεγάλο θέμα και σημαντικότατο το θέμα των ΣΥΟΠ. «Είναι ένας βασικός πυλώνας της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ε.Φ. Επικροτούμε την προσπάθεια του Υπουργού και του Αρχηγού και των συνεργατών τους. Με αυτές τις αποφάσεις δίνεται η προοπτική που ζητούσαν και οι ΣΥΟΠ» είπε.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάυλος Μυλωνάς, είπε ότι «γνωρίζουμε για την αιμορραγία των σωμάτων ασφαλείας. Πιέσαμε την επιτροπή μιλούσαμε με όλους τους Υπουργούς. Για τους ΣΥΟΠ, ο Υπουργός ο κ. Πάλμας έδρασε άμεσα».

Προβληματισμό, όσον αφορά την αύξηση του ηλικιακού ορίου, εξέφρασε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος έθεσε το ερώτημα προς το ΥΠΑΜ, εάν συμμερίζεται την άποψη ότι ενδεχομένως να επηρεαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. Πρόσθεσε ωστόσο «αν εκ των πραγματων δεν υπάρχει άλλος τρόπος θα το κατανοούσα»

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου είπε ότι « είναι πολύ σημαντικό για να κρατηθεί ο θεσμός ζωντανός. Θα έχουμε νέες προκλήσεις στο μέλλον. Η Εθνική Φρουρά πρέπει να μεινει ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας».

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων των ΣΥΟΠ, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ο οποίος είπε ότι δίνεται η ευκαιρία στους ΣΥΟΠ να ανελιχθούν στην ιεραρχία.

Για την ηλικιακή αύξηση, ο Αρχηγός είπε ότι η Εθνική Φρουρά, θα διατηρήσει το έμπειρο προσωπικό της σε κρίσιμα οπλικά συστήματα και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, υποστηρίζοντας ότι προέχει πρώτα το στράτευμα να διατηρεί τους αριθμούς του και ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση.