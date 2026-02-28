Δύο προτάσεις νόμου που αφορούν στον «περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο» έχουν κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθούν στην επιτροπή Παιδείας σύντομα.

Η πρώτη, η οποία έχει ήδη περιληφθεί στην ατζέντα της Επιτροπής για συζήτηση την προσεχή Τετάρτη, έχει κατατεθεί από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλο Μυλωνά και σκοπός της είναι η τροποποίηση του εν λόγω νόμου, ούτως ώστε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και ηλικίας δημοτικού σχολείου και άνω, να γίνονται αποδεκτά για φοίτηση σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που προσφέρονται από την αρμόδια Αρχή.

Επίσης, σημειώνεται ότι θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα παιδιά κατέχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσα κατόπιν επιτυχίας σε σχετική εξέταση που διοργανώνεται από την αρμόδια Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αυτό έχει απασχολεί τους εμπλεκόμενους τα τελευταία χρόνια, αρκετά συχνά. Κι αυτό διότι, εντοπίζονται δυσκολίες στην ενσωμάτωση και στην επικοινωνία μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία σε αρκετές σχολικές μονάδες. Πέραν των δυσκολιών στην παιδαγωγική διαδικασία, προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα ίδια τα παιδιά, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν σε πολλές περιπτώσεις το μάθημα, επομένως δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία.

Όσον αφορά στη δεύτερη πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί, και αυτή καταπιάνεται με ένα πολυσυζητημένο θέμα, που επίσης απασχολεί έντονα τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για την επίβλεψη και τη φύλαξη κυρίως μικρών μαθητών, όταν ολοκληρωθεί το σχολικό ωράριο και υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή τους από τους γονείς και κηδεμόνες τους. Η πρόταση έχει κατατεθεί από τον βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη και σκοπός της είναι η τροποποίηση του νόμου ούτως ώστε πριν την έναρξη, καθώς και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου την ευθύνη για την επίβλεψη και φύλαξη των μαθητών που παραμένουν στις σχολικές μονάδες μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/ κηδεμόνες τους να έχουν άτομα που θα ορίζονται από τις Σχολικές Εφορείες.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», στόχος είναι να καταβάλλεται ένα επιπλέον χρηματικό ποσό σε κάποιο άτομο που βρίσκεται ήδη στο σχολείο, ή που θα προσληφθεί για αυτό τον σκοπό, για να βρίσκεται για εύλογο χρονικό διάστημα μετά που θα σχολάνε τα παιδιά, στο σχολείο έως ότου παραληφθούν από τους γονείς τους, προς αποφυγή του φαινομένου, μικρά παιδιά να μένουν μόνα έξω από τα σχολεία, πάνω στα πεζοδρόμια περιμένοντας και να είναι εκτεθειμένα σε κάθε λογής κινδύνους.