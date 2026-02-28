Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό οδηγού οχήματος τύπου buggy.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Κάθηκα–Πέγειας, όπου το όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του σε διπλή στροφή και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 40 μέτρων.

Στο σημείο κλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, τα οποία προχώρησαν σε απεγκλωβισμό του τραυματία. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.