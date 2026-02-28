Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας μετά την επιμονή διοργανωτών να πραγματοποιήσουν μεγάλη μουσική εκδήλωση στο Τρόοδος, παρά το γεγονός ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί κατηγορηματικά και εγγράφως.

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση- προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η εκδήλωση είναι παράνομη.

Η εκδήλωση με τίτλο «Above the clouds», η οποία διαφημίζεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αύριο Κυριακή, 1η Μαρτίου 2026, δεν έχει εξασφαλίσει καμία από τις απαραίτητες άδειες.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, πέραν της έλλειψης αδειών, είναι ότι οι διοργανωτές προχώρησαν στην τοποθέτηση εξέδρας και άλλου εξοπλισμού εντός του Δάσους Τροόδους. Συγκεκριμένα, ο χώρος που επιλέχθηκε εμπίπτει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, γεγονός που καθιστά την οποιαδήποτε αυθαίρετη παρέμβαση περιβαλλοντικό έγκλημα.

Σε αυστηρή επιστολή της προς τους διοργανωτές (Α. & G Utopia Music Events Ltd) ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2026, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, εκ μέρους του Αν. Επάρχου, υπογραμμίζει ότι η εκδήλωση παραβιάζει τους όρους σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Τμήματος Δασών και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Υπογραμμίζεται ότι«σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται η διοργάνωση της πιο πάνω μουσικής εκδήλωσης, η οποία παραβιάζει τους όρους σύμβασης μίσθωσης που υπογράφτηκε μεταξύ του Τμήματος Δασών και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Καλείστε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες εκ μέρους σας ενέργειες για τη μετακίνηση της εξέδρας και του εξοπλισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Στην Αστυνομία το ζήτημα

Το θέμα έχει ήδη καταγγελθεί επίσημα στην Αστυνομία Κύπρου, η οποία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αποτροπή της εκδήλωσης.

Οι Αρχές είναι ξεκάθαρες πως με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού (λόγω και της τοποθεσίας) και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η εκδήλωση δεν θα επιτραπεί να πραγματοποιηθεί. Οι διοργανωτές έχουν κληθεί να ενημερώσουν άμεσα το κοινό που προμηθεύτηκε εισιτήρια για την ακύρωση της διοργάνωσης, διαφορετικά θα κινηθούν εναντίον τους όλα τα ενδεδειγμένα νομικά μέτρα.