Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για δύο νομοσχέδια, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις και τα σχόλιά τους μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, το πρώτο νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026». Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διαμόρφωση σαφούς και διακριτού πλαισίου αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Αρχών σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση για τη λειτουργία, την κατασκευή, την ανοικοδόμηση και την κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και για την προσθήκη, τη μετατροπή ή την επισκευή υφιστάμενων πρατηρίων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε επίσης ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026».

Όπως αναφέρεται, και στη δεύτερη περίπτωση επιδιώκεται η δημιουργία σαφούς και διακριτού πλαισίου αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Αρχών σε σχέση με την αδειοδότηση που αφορά τη λειτουργία, την κατασκευή, την ανοικοδόμηση και την κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και την προσθήκη, τη μετατροπή ή την επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το ΥΠΕΣ καλεί το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να καταθέσουν τα σχόλιά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα παραμείνει ανοικτή έως τα μέσα Μαΐου.