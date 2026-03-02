Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε χθες 01/03 στις 13:45 στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, στην επαρχία Λεμεσού, με εμπλοκή οχήματος και μοτοσυκλέτας, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» με όχημα και ομάδα διάσωσης. Από τη σύγκρουση, ένα πρόσωπο αποπαγιδεύτηκε από τα συντρίμμια του οχήματος με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είχε ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.